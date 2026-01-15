Konut piyasası yıla pozitif beklentilerle girerken; Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman satışların bu yıl 1,6 milyona yakın gerçekleşebileceğini ve enflasyondaki gerilemeye paralel fiyatlardaki reel artışın %10 civarında olabileceğini öngördü. Bu arada İstanbul Gayrimenkul Değerleme uzmanları tarafından paylaşılan analizde, 3 büyükşehir arasında kıyaslama yapıldı. Yatırımcı için her ilin faklı alanda öne çıktığı görüldü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Konut piyasası 2026 yılına pozitif beklentilerle girdi. Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman; konut satışlarının 2026'da 1,6 milyon adede yakın gerçekleşebileceğini, enflasyondaki düşüş beklentisine paralel olarak konut fiyatlarındaki reel değerlenmenin bu yıl %10'a ulaşabileceğini, kullanıma giren deprem konutları ve Suriyelilerin dönüşe geçmesinin etkisiyle kira tutarlarında reel olarak gerileme yaşanabileceğini ve kredi kısıtlamaları sebebiyle tasarruf finansman şirketlerinin daha fazla öne çıkabileceğini öngördü.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Faizde indirim için geri sayım! Kredi çekecekler bu tarihe dikkat

KİRA ARTIŞINDA İSTANBUL

İstanbul Gayrimenkul Değerleme uzmanları tarafından paylaşılan analizde ise, Aralık 2025 rakamlarına göre konut piyasasında 3 büyükşehir arasında kıyaslamada yapıldı.

Ortanca kirada 35 bin TL rakamına ulaşan İstanbul’un, yıllık %40 kira artışı ile 3 büyükşehir arasında önde gittiği ifade edilirken; nakit akışı arayan mülk sahipleri için mega kentin ilk sırada geldiği belirtildi. Ancak İstanbul’da ortanca fiyatların 6,5 milyon TL'ye yükseldiği, bu tutarın, yeni yatırımcı için giriş bariyerini yükselttiği ifade edildi.

Konutta hangi şehir kârlı? İstanbul mu, Ankara mı, İzmir mi?

DEĞER ARTIŞINDA ANKARA

Analizde başkent Ankara’nın ise değer artışında ilk sırada yer aldığı belirtildi. Ankara, konut fiyatlarında yıllık %31,27 oranında yükselişle, sermayesini büyütmek isteyenler için 3 büyükşehir arasında en avantajlı il olarak öne çıktı.

Konut fiyatlarının daha uygun olduğu Ankara’nın, 27 bin TL’lik ortanca kirasıyla İstanbul’dan daha yüksek kira çarpanı sunduğu da aktarıldı.

DENGELİ GÜÇ İZMİR

Analizde 2025’te İzmir’de konut fiyatı artışlarının %25,99 ve kira artışının %23,81 olduğu bilgisi yer aldı. İzmir bu yönüyle, 3 büyükşehir arasında “volatilitenin en az olduğu il” ve “en stabil pazar” konumunda gösterildi.

HANGİ İL ÖNE ÇIKIYOR?

İzmir’in, riski sevmeyen ancak büyükşehirden de kopmak istemeyenlerin tercihi olduğu belirtilen analizde; piyasadaki rakamların, yüksek kira gelirine odaklananlar için İstanbul’u, sermaye kazancı arayanlar için ise Ankara’yı öne çıkardığı belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası