Cumhurbaşkanı Erdoğan, burs ve kredi ücretlerine 2026 yılı için yüzde 33 artış yapıldığını duyurdu. Sağlanan burs ve kredi ücreti lisans öğrencilerinde 4 bin liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 8 bin liraya, doktora öğrencilerinde 12 bin liraya yükseltildi.

