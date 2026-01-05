HABER MERKEZİ
Kredi ve burs ücretlerine yapılan zam oranı açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burs ve kredi ücretlerine 2026 yılı için yüzde 33 artış yapıldığını duyurdu. Sağlanan burs ve kredi ücreti lisans öğrencilerinde 4 bin liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 8 bin liraya, doktora öğrencilerinde 12 bin liraya yükseltildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yüzde 33 oranında artırarak lisans öğrencilerimizde 4 bin liraya, yüksek lisans öğrencilerimizde 8 bin liraya, doktora öğrencilerimizde 12 bin liraya yükseltiyoruz" dedi.
