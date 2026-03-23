Petrolde yaşanan hızlı yükseliş kaçınılmaz olarak akaryakıta yansıyor. Ancak motorin fiyatı, benzine göre daha fazla etkilendi. 2026 yılında benzinin litresi %17 artarken, motorin %31 yükseldi. İki pompa arasındaki fiyat farkı 1,3 TL’den 9 TL’ye açıldı. Bu arada dizel otomobil satışlarının toplamdan aldığı pay %7’nin altına düşmüştü. Ancak nakliye araçlarının motorin kullanması, gıda başta olmak üzere enflasyon için daha kritik önem taşıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Mart ayında Orta Doğu’da başlayan ve küresel arzın en önemli geçiş noktalarından olan Hürmüz Boğazı’nın kapanmasına sebep olan çatışmalar, piyasalarda Brent petrol fiyatının da 110 doların üzerine yönelmesine sebep oldu. Bu süreçte iç piyasada da akaryakıt fiyatlarında artışlar yaşandı.

BRENT PETROL %83 YÜKSELDİ

2026 yılının başında 61 dolar olan Brent petrolün varil fiyatı, 23 Mart işlemlerine 112 dolara yakın seviyelerden başladı. Böylece Brent fiyatındaki yükseliş yılbaşından bu yana %83 gibi oldukça yüksek seviyede gerçekleşti.

Hürmüz Boğazı'ndan her gün geçen 15-20 milyon varil petrolün piyasadan çekilmesi arz şokunu da beraberinde getirerek, fiyatlarda hızlı yükselişe sebep oldu.

BENZİN FİYATI %17 ARTTI

Petrol fiyatlarındaki bu artışın pompaya tam olarak yansımaması için “eşel mobil” sistemi devreye alındı. Böylece ÖTV’den feragat edilirken, pompadaki fiyat artışlarının da daha düşük seviyede gerçekleşmesi sağlandı.

İstanbul Avrupa yakasında yıl başında 53,04 TL olan benzinin litre fiyatı 23 Mart’ta 62,02 TL’den satılıyor. Böylece 2026’da benzin fiyatındaki artış bugün itibarıyla %17 olarak gerçekleşti.

MOTORİN DAHA FAZLA…

Motorin (mazot) fiyatları ise işleme maliyetlerinin daha yüksek olması sebebiyle benzine göre daha hızlı artış gösterdi. Yıl başında 54,37 TL olan İstanbul Avrupa yakasından motorinin litre satış fiyatı, 23 Mart’ta 71,1 TL’den satılıyor. Motorindeki artış ise 2026’da %31 oldu ve benzinden çok daha fazla bir oranda gerçekleşti.

Son olarak motorine 20 Mart’ta 5 TL’nin üzerinde zam gelmişti. “Eşel mobil” sistemindeki ÖTV marjının tükenmesi sebebiyle, gerçekleşen son fiyat artışı da yüklü olmuştu.

SATIŞLAR DİP YAPMIŞTI

Bu arada Türkiye otomobil piyasasında dizel araların payı son yıllarda düşüş trendinde ilerliyor. 2026’nın ocak-şubat döneminde benzinli otomobil satışları 55 bin 919 adetle %42,7, hibrit satışları 42 bin 439 adetle %32,4, elektrikli satışları 23 bin 302 adetle %17,8 ve dizel otomobil satışları da 8 bin 851 adetle %6,8 pay aldı. Dizel yakıtlılar, LPG ile birlikte piyasanın en az tercih edilen otomobilleri arasında yer alıyor.

NAKLİYE İÇİN KRİTİK

Buna karşılık kamyon, TIR ve otobüs gibi nakliye araçları motorin kullanıyor. Bu sebeple motorin fiyatlarındaki artış; otobüs bileti fiyatlarından gıda başta olmak üzere her türlü mal ve ürün fiyatlarına kadar enflasyon için çok daha kritik önem taşıyor.

