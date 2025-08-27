Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan "enflasyon" ve "faiz" mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" toplantıları kapsamında Ankara Sanayi Odası'nda bir sunum gerçekleştirdi. Enflasyonla ilgili önemli açıklamalar yapan Karahan, gerekli önlemlerin alındığını ve dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam edeceğini söyledi.

"ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ GENELE YAYILIYOR"

Yıl sonunda enflasyonun, TCMB'nin belirlediği tahmin aralığında kalmasını beklediklerini ifade eden Karahan, "Enflasyondaki düşüş genele yayılıyor ve bu süreci bozacak şoklara karşı gerekli adımları atıyoruz" dedi.

FAİZ KARARLARI

Faiz kararlarının enflasyon odaklı olduğunu belirten Karahan, enflasyondaki düşüş oranında gerekli adımların atılacağını belirtti. Karahan, "Adımların büyüklüğü enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecek" dedi.

"TALEPTEKİ DENGELENME DEZENFASLAYONA KATKI VERMEKTE"

Temmuz ayında aylık enflasyonun geçici olarak yükseldiğini söyleyen Karahan, kira ve eğitim kalemlerinin hizmet enflasyonunu yukarı çektiğini vurguladı.

Karahan sunumda "Talepteki dengelenme enflasyondaki düşüşe katkı vermektedir. Tüketici ve firmaların enflasyon beklentileri de gerileme eğilimine girmiştir" ifadelerini kullandı.