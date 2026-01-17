Xiaomi, yeni REDMI Note 15 Serisi ile birlikte Mijia markalı ev aletlerini ilk defa Türk tüketcilerle buluşturdu.

Ömer Temür / İSTANBUL - REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G, REDMI Note 15 Pro ve REDMI Note 15 modellerinden oluşan seri uzun ömürlü pil performansı, güçlendirilmiş darbe dayanıklılığı, geliştirilmiş toz ve suya karşı koruma özellikleriyle dikkat çekiyor. REDMI Note 15 Pro+ 5G, yüzde 10 SiC içeriğine sahip 6.500 mAh Silikon-Karbon (SiC) pil ile geliyor ve 100W HyperCharge ile 22,5W ters şarj desteği sayesinde amiral gemisi düzeyinde dayanıklılık ve hızlı şarj imkânı sağlıyor. REDMI Note 15 ise yükseltilmiş 6.000 mAh pil ile geliyor. Serinin tüm modellerinde sunulan ters şarj desteği modele göre 22,5 W veya 18 W seçenekleriyle günlük kullanıma ekstra kolaylık ve esneklik katıyor. REDMI’nin titan yapısı ile desteklenen cihazlar 2,5 metreye kadar yükseklikten düşmelere karşı sertifikalı koruma sunuyor. REDMI Note 15 Pro+ 5G’de ayrıca, ekstra ağırlık eklemeden darbe emilimini artıran ultra dayanıklı fiberglas arka panel bulunuyor.

Modellerin fiyatları şöyle:

l REDMI Note 15: 8 GB + 256 GB versiyonu 16.999 TL

l REDMI Note 15 Pro: 8 GB + 256 GB versiyonu 20.999 TL, 12 GB + 512 GB versiyonu ise 24.999 TL

l REDMI Note 15 Pro 5G: 8 GB + 256 GB versiyonu 26.999 TL

l REDMI Note 15 Pro+ 5G: 8 GB + 256 GB versiyonu 32.999 TL

GÖZLÜK VE KULAKLIK BİR ARADA

Mijia ürünleri arasında akıllı gözlük, hava temizleyiciler, akıllı nemlendirici, taşınabilir hava kompresörü, kablosuz matkap, alet setleri ve tüy temizleyici yer alıyor. Ürünler arasında en dikkat çeken ise Mijia Smart Audio Glass oldu. 10.499 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkan akıllı gözlük ile aramalar ve sesli görüşme yapılabiliyor. Gözlük tek şarjla 12 saate kadar kullanılabiliyor.

