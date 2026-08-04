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Ekonomi

Motorine dev indirim yolda! Bu gece pompaya yansıyacak

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Uluslararası piyasalarda Brent petrolün fiyatında yaşanan düşüş sonrasında Türkiye'de de motorin fiyatlarında indirim yapılması bekleniyor. Yeni bir gelişme olmaması durumunda bu geceden itibaren motorinin fiyatına litre başına 6,60 TL indirim yapılması bekleniyor.

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Küresel petrol fiyatlarında meydana gelen sert düşüş, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya hazırlanıyor. Uluslararası ürün fiyatlarında son dakika değişikliği olmaz ise motorinin litre fiyatında 6,60 TL indirim yapılması bekleniyor.

Geride bıraktığımız haftayı 90,12 dolar ile kapatan Brent petrol, 83,41 dolara düşerken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 79,60 dolar seviyesine kadar geriledi.

Uluslararası akaryakıt ürün fiyatlarındaki düşüş sonrasında yapılan hesaplamalara göre, ülkemizde motorin grubunda litre başına 6,60 TL'lik indirim olması bekleniyor.

Benzin fiyatlarında ise şu aşamada herhangi bir indirim öngörülmüyor.

Motorin fiyatlarındaki düşüşün, mevcut piyasa şartlarının korunması durumunda 5 Ağustos Çarşamba günü saat 00.01'den itibaren pompaya yansıyacağı düşünülüyor.

Motorine dev indirim yolda! Bu gece pompaya yansıyacak
Başlık ResmiMotorine dev indirim yolda! Bu gece pompaya yansıyacak

GÜNCEL FİYATLAR NE KADAR?

ABD/İsrail-İran savaşının meydana getirdiği kriz nedeniyle uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatlarının rekor sevilere çıkması sonrasında Türkiye'de de motorin ve benzin fiyatları yükselmişti. Eşel mobil sistemin devreye girmesi ile uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmalardan vatandaşların en az şekilde etkilenmesi sağlandı. 4 Ağustos 2026 tarihi itibariyle güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

ŞehirYakıt TürüFiyat (TL)
İstanbul Avrupa YakasıBenzin67.24
Motorin81.02
LPG33.79
İstanbul Anadolu YakasıBenzin67.08
Motorin80.87
LPG33.19
AnkaraBenzin68.20
Motorin82.14
LPG33.89
İzmirBenzin68.50
Motorin82.42
LPG33.79
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Motorinde büyük şok önlendi! Eşel mobil olmasaydı, litre fiyatı…
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Motorinde büyük şok önlendi! Eşel mobil olmasaydı, litre fiyatı…
Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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