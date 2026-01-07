Asgari ücret, memur ve emekli zammının ardından gözler en düşük emekli maaşına çevrildi. Ekonomi yönetimi milyonları ilgilendiren düzenleme için bu akşam, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. İşte detaylar...

2026 yılına girilmesiyle ücret artışları da belli oldu. 2026 yılı asgari ücreti yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL olarak belirlenmişti. Asgari ücretin ardından ise memur ve emekli zammı açıklanmıştı.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI

Aralık ayı enflasyonunun yüzde 0,89 gelmesiyle yıllık enflasyon yüzde 30,89, 6 aylık enflasyon yüzde 12,19, 6 aylık enflasyon farkı ise 6,85 oldu. Buna göre; SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı yüzde 12,19, memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 18,6 oldu.

Ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli aylığı için kritik toplantı bugün

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN KRİTİK TOPLANTI

Memur ve emekli zammının ardından gözler en düşük emekli aylıklarına çevrildi. 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylıklarının artırılması için yasal düzenleme yapılması bekleniyor. Ekonomi yönetimi en düşük emekli aylığını görüşmek için bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Çalışan anne ve babaya müjde! Doğum ve babalık izni uzatılıyor

YASAL DÜZENLEMENİN DETAYLARI MASAYA YATIRILACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılması bekleniyor. Toplantıda yasal düzenlemenin detayları ve bütçe üzerindeki etkileri masaya yatırılacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası