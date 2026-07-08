OpenAI, ertelenen lansman takviminin netleşmesiyle ChatGPT-5.6 Sol'un yanı sıra Terra ve Luna modellerini bu hafta kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Yazılım geliştirme, gelişmiş muhakeme ve yüksek işlem hızıyla öne çıkan yeni modeller, yapay zeka alanında öne çıkacak.

Yapay zeka alanında geliştirdiği teknolojilerle dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya ulaşan OpenAI'ın ertelenen lansman takvimi netleşti. Bununla birlikte şirket, ChatGPT-5.6 Sol dahil 3 yeni modeli kullanıma sunacağını açıkladı. Yeni modeller; yazılım geliştirme ve ajan tabanlı görevlerde gelişmiş performans, güçlü matematiksel ve bilimsel muhakeme, yeni güvenlik özellikleri ve saniyede 750 token'a kadar ulaşabilen yüksek çıkarım hızı sunuyor.

Axios'un haberine göre, ABD Ticaret Bakanlığı, OpenAI'ın gelişmiş GPT-5.6 modelinin geniş çaplı lansmanı için onay verdi. Böylece hem lansman tarihi hem de yeni modellerin kullanıma sunulacağı netleşmiş oldu.

Habere göre, tüm sürecin bu hafta tamamlanmasını bekleyen OpenAI, şirket ve hükümet yetkilileriyle gerçekleştirilen ek testler ve toplantıların ardından GPT-5.6'nın genel kullanıma sunulması için çalışmaları en iyi şekilde yürüttüklerini ifade etti.

OpenAI, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin kararı doğrultusunda GPT-5.6'nın tam ölçekli halka açık lansmanını ertelediğini duyurmuştu. Bunun üzerine modeli, bilgileri yetkililerle paylaşılan küçük bir grup onaylı ortakla sınırlandırdığını ve yapay zeka modeline erişimi de ertelediğini açıklamıştı.

OpenAI duyurdu! ChatGPTye 3 farklı model geliyor!

BU PERŞEMBE YENİ MODELLER TANITILACAK

OpenAI'ın sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre şirket, ChatGPT-5.6 Sol'u, düşük maliyetli Terra ve Luna modelleriyle birlikte bu perşembe günü kamuya açık şekilde kullanıma sunacak. Bunun ardından gözler tamamen ABD Ticaret Bakanlığı ile OpenAI'ın atacağı adımlara çevrildi. Şirket ayrıca, önizleme erişimini küresel çapta genişlettiklerini belirterek, daha kapsamlı kullanıma açılışın ABD Ticaret Bakanlığı'nın modeli "Center for AI Standards and Innovation" (Yapay Zeka Standartları ve İnovasyon Merkezi) değerlendirmesinin ardından onaylamasıyla gerçekleştiğini aktardı.

3 FARKLI YENİ MODEL DÜŞÜK MALİYET, GÜÇLÜ KAPASİTE

OpenAI, üç farklı modelden düşük maliyetli seçeneklerin yanı sıra amiral gemisi bir model de sunacağını belirtti. Modeller ise şu şekilde sıralandı:

GPT-5.6 Sol: En güçlü amiral gemisi model. Kodlama, muhakeme, bilimsel analiz ve siber güvenlik gibi karmaşık görevler için optimize edilmiş sürüm.

GPT-5.6 Terra: Daha düşük maliyetli, kurumsal iş yüklerine yönelik orta seviye model.

GPT-5.6 Luna: En hızlı ve en ekonomik sürüm; yüksek hacimli API kullanımı ve günlük görevler için tasarlanmış model. OpenAI duyurdu! ChatGPTye 3 farklı model geliyor!

Değişen dünya teknolojileriyle birlikte yapay zeka şirketlerinin attığı bu adımlar, sektördeki entegrasyon süreçlerinin her geçen gün geliştiğini gösterirken, şirketlerin bundan sonraki hamleleri de merak konusu olmaya devam ediyor.

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