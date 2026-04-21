Kira sertifikası (sukuk), sahiplerine kira sertifikasının vade yapısına göre, kısa, orta ve uzun vadelerde sabit ya da değişken getiri imkanı sağlamaktadır. Peki, ortaklığa dayalı kira sertifikası nedir, avantajları neler?

Kira sertifikası, varlık kiralama şirketleri tarafından; çeşitli varlık ve hakların finansmanını temin etmek amacıyla ihraç edilen, yatırımcısına bu varlık veya haklardan elde edilen gelirler üzerinde payı oranında hak sağlayan bir menkul kıymet türüdür.

ORTAKLIĞA DAYALI KİRA SERTİFİKASI NEDİR?

Ortaklığa dayalı kira sertifikaları, VKŞ’nin ( (Varlık Kiralama Şirketi) ortak girişime ortak olmak amacıyla ihraç ettiği kira sertifikalarıdır.

Münhasıran VKŞ’nin sermaye koyduğu ortak girişimlerin finanse edildiği ortaklığa dayalı kira sertifikası ihraçlarında; ortak girişimin yönetimi, girişimci veya girişimcinin atadığı üçüncü bir kişi tarafından gerçekleştirilir.

Ortak girişimden elde edilecek karın girişimci ve VKŞ arasındaki paylaşım oranı veya vekalet sözleşmesi kapsamında girişimcinin alacağı sabit ücret ortaklık sözleşmesinde belirtilir.

Ortaklığa dayalı kira sertifikası ihraç tutarı, Kira Sertifikaları Tebliğinin 11 inci maddesi çerçevesinde hazırlanan değerleme raporunda tespit edilen gerçeğe uygun değerin % 90’ını aşamaz.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Kira sertifikaları ikincil piyasada satılabilir mi?

ORTAKLIĞA DAYALI KİRA SERTİFİKASI AVANTAJLARI



Likidite Avantajı / Geri Satış Hakkı

Kira sertifikası sahipleri, ihtiyaç duymaları halinde ellerindeki sertifikaları vadesinden önce geri satma imkânına sahiptir.

Ara dönem getirisi olan ihraçlarda ise geri alım işlemleri, ilgili ödeme tarihlerinde yapılır. Bu süreçte, o döneme kadar oluşan kâr veya zarar dikkate alınarak ikinci el satış fiyatı belirlenir.

Dinamik Havuz Getirisi Avantajı

Özel fon havuzları, bankaların genel fon kullandırım işlemlerinden bağımsız şekilde yönetilir ve yatırım döneminin başlangıcındaki piyasa koşullarına göre değerlendirilir. Bu yapı, katılma hesaplarına kıyasla daha dinamik ve rekabetçi getiri fırsatları sunar.

Profesyonel Fon Yönetimi

Kira sertifikası sahiplerinin birikimleri, katılım finans ilkelerine uygun yöntemlerle profesyonel şekilde yönetilir.

