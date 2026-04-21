“Sukuk” olarak da bilinen kira sertifikaları faizsiz yatırım yapmak isteyen yatırımcıların gündeminde yerini koruyor. Hem getiri potansiyeli hem de yapısal özellikleriyle dikkat çeken kira sertifikaları için en çok merak edilen konulardan biri de ''Kira sertifikaları ikincil piyasada satılabilir mi?'' oldu. İşte detaylar...

Kira sertifikası bir varlık ya da hak üzerinden gelir elde etme imkanı sunan faizsiz bir sermaye piyasası aracıdır. Kira sertifikaları yatırımcıya belirli dönemlerde getiri sağlarken, aynı zamanda dayanak varlık üzerinde pay sahibi olma hakkı verir. İhraç süreci varlık kiralama şirketleri aracılığıyla yürütülür. Bu şirketler finansmana konu olan varlıkları devralarak sertifikalaştırır ve yatırımcılara sunar. Elde edilen gelirler ise yatırımcılara payları oranında dağıtılır. Peki, kira sertifikaları ikincil piyasada satılabilir mi?

Kira sertifikaları ikincil piyasada satılabilir mi?

Kira sertifikaları yalnızca ihraç aşamasında satın alınan ve vade sonuna kadar elde tutulan ürünler olmadığından ikincil piyasada satılabilir. Yani yatırımcılar ihtiyaç duymaları halinde ellerindeki sertifikaları vade bitimini beklemeden nakde çevirebiliyor.

İKİNCİL PİYASADA SATIŞ NASIL YAPILIR?

İhraç edilen kira sertifikaları Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda işlem görmektedir. Yatırımcılar halka arz edilmek suretiyle ihraç edilen kira sertifikalarını ihraca aracılık eden kurumlar vasıtasıyla satın alabilirler. Dolayısıyla kira sertifikaları için ikinci el piyasa işlemleri aracılığıyla likidite imkanı bulunmaktadır.

Yatırımcılar ihtiyaçları doğrultusunda, tercihleri doğrultusunda vadeden önce bile kira sertifikalarını tamamen ya da kısmen nakde çevirebilir, alım - satımını yapabilirler.

KİRA SERTİFİKASI TÜRLERİ NELERDİR?

Kira sertifikaları; Sahipliğe, yönetim sözleşmesine, alım-satıma, ortaklığa ve eser sözleşmesine dayalı olarak veya bu sayılanların birlikte kullanılması suretiyle VKŞ’ler tarafından ihraç edilebilir.

Sahipliğe dayalı olanlar, belirli bir varlığın devri ve kiralanması üzerinden gelir üretir. Yönetim sözleşmesine dayalı modellerde ise varlıkların işletilmesinden elde edilen kazanç yatırımcılara aktarılır.

Alım-satıma dayalı kira sertifikaları, bir varlığın satın alınıp vadeli şekilde satılması üzerine kurulu bir yapı sunar. Ortaklığa dayalı olanlar ise yatırımcıyı doğrudan bir projeye ya da girişime ortak eder. Eser sözleşmesine dayalı modellerde ise belirli bir projenin veya yapının ortaya çıkarılması için finansman sağlanır.

Haberle İlgili Daha Fazlası