Faizsiz yatırım araçlarına ilgi artarken, kira sertifikaları da yatırımcıların gündeminde yerini aldı. Faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için büyük avatnajlar sağlayan kira sertifikası büyük ilgi görmeye başladı. Peki, kira sertifikaları faizden etkilenir mi, nasıl alınır? İşte detaylar...

Yatırımcıların son dönemlerde ilgisini çeken finansal araçlardan biri olan kira sertifikaları yani sukuk faiz hassasiyeti olan kişiler için önemli bir alternatif sağlıyor. En çok merak edilen konuların başında ise ''Kira sertifikası faizden etkilenir mi?'' sorusu geliyor. İşte kira sertifikası (sukuk) hakkında merak edilen detaylar...

KİRA SERTİFİKASI FAİZDEN ETKİLENİR Mİ?

Kira sertifikası faize endeksli olmasa bile faiz ortamından dolaylı olarak etkilenebilir.

Kira sertifikası (sukuk) faizli tahvil veya repo gibi araçlardan farklı olarak doğrudan bir varlığa sahiplik ya da kullanım hakkı üzerinden yapılandığı için faiz temelli bir getiri yapısına sahip değildir. Bu nedenle kira sertifikaları, doğrudan faizle çalışmaz.



Yatırımcılar kira sertifikasıyla faiz geliri yerine dayanak varlığın kiralanmasından elde edilen kira geliri veya kar payı üzerinden kazanç elde eder.

KİRA SERTİFİKASI NEDİR?

Kira sertifikası yatırımcısına belirli bir varlık ya da projeden elde edilen gelir üzerinde hak sağlayan faizsiz sermaye piyasası ürünüdür.

Kira sertifikası sisteminde yatırımcı, borç veren değil, ilgili varlığa ortak olan taraf konumundadır. Elde edilen kazanç faiz yerine kira geliri, kar paylaşımı ya da proje bazlı getiriler üzerinden sağlanır.

KİRA SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Kira sertifikası almak isteyen yatırımcıların öncelikle bir yatırım hesabı açması gerekir. Açılan hesap üzerinden finansal platformlar aracılığıyla alım satım işlemleri gerçekleştirilebilir.

Hesaba para aktarımının ardından yatırım menüsü üzerinden istenilen kira sertifikası seçilerek işlem tamamlanır. Ürünler ikincil piyasalarda işlem görebildiği için yatırımcılar diledikleri zaman alım ve satım yapma imkânına da sahiptir.

