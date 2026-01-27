Türkiye'de de birçok kişi tarafından tercih edilen ünlü spor giyim markası Puma, satılıyor. Çinli Anta Sports, 1,5 milyar euro karşılığında Puma'nın en büyük hissedarı oluyor. İşte detaylar...

Çinli spor giyim şirketi Anta Sports, Alman spor devi Puma'nın çoğunluk hissesini satın alacağını açıkladı. Anta Sports tarafından yapılan açıklamada, Çinli şirketin Fransız Pinault ailesine ait yatırım şirketi Artemis ile Puma'nın yüzde 29,06 hissesini toplamda 1,51 milyar euroya satın almak için anlaşmaya vardığı belirtildi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altın rekor üstüne rekor kırmaya devam edecek! Dünyaca ünlü bankalardan yeni tahminler

HİSSE BAŞINA 35 EURO TEKLİF

Anta Sports, söz konusu pay için hisse başına 35 euro teklif ederken bu rakam, Alman borsasında işlem gören Puma'nın 26 Ocak’taki kapanış fiyatının yüzde 62 üzerine denk geliyor.

Spor giyim devi Puma, 1,5 milyar euroya satılıyor! İşte yeni sahibi

DENETİM KURULUNDA YER ALACAK

Anta Sports’un söz konusu satın alma tamamlandıktan sonra Puma'nın denetim kurulunda yer almayı planladığı belirtilerek, satın almanın Puma'nın uluslararası rekabet gücünü artırabileceği ve marka bilinirliğini genişletebileceği ifade edildi.

Batılı markaları satın alma konusunda deneyimli olan Anta Sports, 2019’da Wilson ve Salomon gibi markaların sahibi olan Amer Sports'u satın almak için de bir konsorsiyuma liderlik etmişti.

PUMA HİSSELERİNDE DALGALANMA

Satın alma anlaşmasının ardından Puma'nın hisselerinde dikkat çeken bir dalgalanma yaşandı. Puma hisseleri yüzde 20'ye varan yükseliş gösterdikten sonra kazançlarını verdi. Saat 13.15 itibarıyla Puma hisseleri yüzde 2 artıda.

Haberle İlgili Daha Fazlası