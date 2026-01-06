2025 yılında enflasyonun %30,89’a gerilemesi ve dezenflasyon sürecinin sağlıklı şekilde ilerlemesi, tahvil faizlerinde de dikkat çeken fiyatlamaları beraberinde getirdi. Türkiye’nin 2 yıllık gösterge tahvil faizi 36,67 seviyesine kadar geriledi. Bu rakam, Kasım 2023’ten bu yana en düşük seviyelere işaret etti. Tahvil faizindeki gerileme, bu ürüne yatırım yapan borçlanma araçları fonlarındaki getiriyi yükseltiyor. Bu fonlardaki aylık prim %6’yı aştı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye piyasaları 2026 yılına pozitif bir başlangıç yaptı. Hafta başında açıklanan enflasyon, aralıkta aylık %0,89 artışa işaret etti. Yıllık enflasyon ise %30,89’geriledi. TÜFE rakamları piyasa beklentilerinden daha düşük gelerek, piyasada olumlu atmosferi destekledi.

Yıllık enflasyon Kasım 2021’den bu yana en düşük seviyede gerçekleşirken, dezenflasyon sürecinin sağlıklı şekilde ilerlediğini teyit etti.

CDS VE FAİZ DÜŞÜYOR

Öte yandan Türkiye’nin kredi risk primi de 204’e kadar geriledi ve son 7 yılın en düşük noktalarına çekildi.

Tahvil faizlerinde de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Türkiye’nin 2 yıllık gösterge tahvil faizi hafta başında 36,67 seviyesine kadar geriledi. Bu rakam aynı zamanda Kasım 2023’ten bu yana en düşük seviyelere işaret etti.

FONLARDAKİ GETİRİ ARTIYOR

Sadece aralık ayının başından itibaren bakıldığında 2 yıllık tahvil faizi 38,70 seviyesinden 36,67’ye geriledi. Tahvil faizlerindeki düşüş, son dönemde bu ürüne yatırım yapan borçlanma araçları fonlarındaki getirinin de yükselmesini destekledi.

TEFAS’ta işlem gören borçlanma araçları fonlarına bakıldığında, son 1 ayda en çok getiri sunan fonlar şöyle sıralandı:

1-TBT-TEB Portföy Borçlanma Araçları Fonu: %6,34

2-TZT-Ziraat Portföy Borçlanma Araçları Fonu: 6,04

3-FIT-Fiba Portföy Borçlanma Araçları Fonu: %6,02

4-DUV-Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu: %5,93

5-OBI-Oyak Portföy İkinci Borçlanma Araçları Fonu: %5,79

6-YVB-Yapı Kredi Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu: %5,75

7-AK2-Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu: %5,73

8-GUV-Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu: %5,63

9-TI6-İş Portföy Borçlanma Araçları Fonu: %5,44

10-YOT-Yapı Kredi Portföy Borçlanma Araçları Fonu: %5,33

2026’NIN ANA SENARYOSU

Türkiye piyasalarında 2026 yılının ana senaryosunun “enflasyonda ve faizlerde gerileme” olarak öne çıktığını belirten ekonomistler; TÜFE rakamlarında düşüş sürdürdükçe, bunun Türk tahvillerine girişi de desteklediğini ve piyasa faizlerinin önden düşmeye başladığını belirtiyor.

Bununla birlikte piyasalarda zaman zaman çeşitli sebeplerle volatilitenin artabileceği uyarısında da bulunan ekonomistler, bu durumda borçlanma araçları fonlarındaki getirilerin de etkilenebileceğini ifade ediyor.

Önemli Uyarı: Bu içerik, TEFAS’ta açıklanan verilerden derlenerek hazırlanmıştır. Kesinlikle herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

