Talep toplama bugün başlıyor! Pasifik Holding ve Vakıf Faktoring halka arz oluyor

Borsa İstanbul’da işlem görecek 2 yeni şirket için 12, 13 ve 14 Kasım tarihlerinde talepler toplanacak. Bu kapsamda Vakıf Faktoring 225 milyon adet hisseyi 14,20 TL’den ve Pasifik Holding 4 milyar adet hisseyi 1,50 TL’den satışa sunacak. 2 halka arzın toplam büyüklüğünün 9,2 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor.

Borsa İstanbul’da halka arzlar devam ederken, iki yeni şirket için talep toplama işlemleri bugün başlıyor. Bu kapsamda;

-Vakıf Faktoring hisseleri 12, 13 ve 14 Kasım tarihlerinde 14,20 TL’den halka arz edilecek. ‘VAKFA’ borsa kodu ile işlem görecek halka arzda, 225 milyon lot hissenin satışı hedefleniyor.

-Pasifik Holding hisseleri için de 12, 13 ve 14 Kasım tarihlerinde 1,50 TL’den talepler alınacak. ‘PAHOL’ kodu ile işlem görecek halka arz kapsamında 4 milyar adet hisse satışa sunulacak.

VAKFA’da halka arz büyüklüğünün 3,2 milyar TL ve PAHOL’de de 6 milyar TL olması bekleniyor. İki şirketin toplam halka arz büyüklüğünün 9,2 milyar TL’yi bulması bekleniyor.

GELİRİN YÜZDE 80’İ YENİ YATIRIMLARA

Pasifik GYO, Pasifik Eurasia ve Pasifik Teknoloji gibi borsada işlem gören şirketlere de sahip Pasifik Holding’in halka açıklık oranı %20 olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Pasifik Holding; halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 80'ini teknoloji, lojistik, gayrimenkul ve enerji sektörleri başta olmak üzere yeni yatırımlarda, yüzde 10'unu işletme sermayesinde, kalan yüzde 10'luk kısmı da finansal borçların ödenmesinde kullanacak.

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, 30 Haziran 2025 itibarıyla öz kaynaklarının 30,2 milyar liraya ulaştığını, net dönem kârının ise 1,4 milyar lira olduğunu bildirdi.

105 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Vakıfbank şirketlerinden olan ve kurumsal bankacılık alanında finansman desteği sunan Vakıf Faktoring de %25 oranında halka açılacak. 2024 yılında 105,2 milyar lira işlem hacmi ve 1,7 milyar lira net kâra ulaşan Vakıf Faktoring; 2025'in ilk yarısında da 45,8 milyar lira işlem hacmi ve 881 milyon lira net kâra elde etti.

Vakıf Faktoring Genel Müdürü Bülent Atılgan, bu halka arzla kurumsal yapılarını güçlendirip rekabet güçlerini artıracaklarını, böylece pazar payı ve kârlılığı büyütmeyi amaçladıklarını aktardı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

