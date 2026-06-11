Tunceli Organize Sanayi Bölgesi'nde yüzde 70 hibe desteğiyle hayata geçirilecek 30 milyon liralık Ahşap İşleme ve Katma Değerli Ürünler Tesisi'nin temeli atıldı. Kentin üretim kapasitesini artırması hedeflenen yatırımın, istihdama ve kırsal kalkınmaya önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından IPARD III Programı kapsamında desteklenen Ahşap İşleme ve Katma Değerli Ürünler Tesisi'nin temeli atıldı. Tunceli Organize Sanayi Bölgesi'nde 30 milyon TL yatırım bedeline sahip proje, yüzde 70 hibe oranıyla TKDK desteği alarak kentin üretim ve ekonomik gücüne katkı sunacak. İşlenmiş ahşabın katma değerli ürünlere dönüştürüleceği tesisle doğal ve sürdürülebilir üretimin artırılması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.

Temel atıldı! Tunceliye 30 milyon liralık yatırım

"HEMŞEHRİLERİMİZİ YATIRIM YAPMAYA DAVET EDİYORUZ"

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Şehrimizin tek Organize Sanayi Bölgesi burası. Ancak istediğimiz düzeyde bir altyapı oluşturamadık. İstediğimiz gibi bir işletme kurma aşamasına gelmedik. Ancak şu anda şehirde, bölgede ve ülkemizde önemli bir husus var. Şehrimizde en büyük yatırım olan huzur hakim. 20 dönüm ve üzeri dört tane alan oluşturuyoruz. Gerek yurt dışında, gerek yurt içindeki hemşehrilerimizi Organize Sanayi Bölgemize ve ilimize sahip çıkıp, yatırım yapmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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