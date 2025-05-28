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Türkiye'yi boykot ediyorlar! Milyon dolarlık organizasyonları iptal ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin Keşmir meselesi nedeniyle çıkan gerilimde Pakistan'ın yanında durması, Hindistan'ı kızdırdı. Türk mallarına karşı boykot başlatan Hindistan, Türkiye'nin turizm sektörünü de hedef aldı. Hintliler, Türkiye'de yapmayı planladığı milyon dolarlık düğün organizasyonlarını iptal etmeye başladı. 

1 milyar 480 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'da, her yıl binlerce düğün yurt dışında yapılıyor. Milyon dolarlık bütçelerle yapılan Hint düğün organizasyonlarında Türkiye son yıllarda yaptığı tanıtımlarla pay almaya başladı. Yaklaşık 10 yıldır yapılan tanıtımlarla düğün organizasyonlarında Türkiye'yi tercih etmeye başlayan Hint düğün pazarında bu yıl gerileme yaşandı.

Türkiye'yi boykot ediyorlar! Milyon dolarlık organizasyonları iptal ettiler - 1. Resim

70 İLA 150 MİLYON ARASINDA DEĞİŞEN ORGANİZASYONLAR 

Turizmci Hamit Kuk, Hindistan'daki birçok firmanın Türkiye'yi boykot etmeye başladığının altını çizerek, "Turizm sektörü de haliyle bundan nasibini almaya başladı. Özellikle son dönemde 2-3 tane düğün organizasyonu iptal edildi. Hindistan pazarında biliyorsunuz düğün organizasyonu çok şaşalı geçiyor. Milyonlarca dolarlık düğün organizasyonları oluyor. Türkiye'de Hindistan düğün pazarından ciddi bir pay almaya başladı. Yaklaşık 70 milyon ile 150 milyon dolar arasında değişen düğün organizasyonları oluyordu. Bu sene biraz sıkıntı var, önümüzdeki dönemde işin nasıl şekilleneceğini hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye'yi boykot ediyorlar! Milyon dolarlık organizasyonları iptal ettiler - 2. Resim

"YENİ DÜĞÜN ORGANİZASYONLARI ALAMIYOR FİRMALARIMIZ" 

Kuk, "Şu ana kadar firmalardan öğrendiğimiz kadarıyla 2 düğün organizasyonu iptal edildi. Bir düğününde iptal olup olmadığı konusunda da tam netlik kazanmadı. Fakat ileriye dönük yeni düğün organizasyonları maalesef alamıyor şu anda firmalarımız. İnşallah bu geçici bir durum olur ve uzun sürmez" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi boykot ediyorlar! Milyon dolarlık organizasyonları iptal ettiler - 3. Resim

Türkiye'yi boykot ediyorlar! Milyon dolarlık organizasyonları iptal ettiler - 4. Resim

Türkiye'yi boykot ediyorlar! Milyon dolarlık organizasyonları iptal ettiler - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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