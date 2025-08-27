Ülker hissesi için 9 kurumdan hedef fiyat! İlk yarıda 3,28 milyar TL kar
Ülker Bisküvi bu yılın ilk yarısında 3,280 milyar lira net kâr açıkladı. Şirketin satışları ise %5 artarak 51,639 milyar TL’yi aştı. Bilançonun ardından 9 aracı kurumdan hedef fiyat tahmini geldi. ULKER hisse 2025 hedef fiyat kaç TL oldu? Detaylar haberimizde…
Borsanın büyük gıda şirketleri arasında yer alan Ülker Bisküvi 2025 yılının ilk yarı bilançosunu geçen hafta açıkladı. KAP’a yapılan bildirime göre;
-Ülker’de yılın ilk yarısında satışlar %5 artarak 51,639 milyar TL’yi aştı.
-Aynı dönemde brüt kârlılık %2 arttı ve 15,838 milyar TL oldu.
-Net kâr %33 düşüşle 3,280 milyar TL olarak gerçekleşti.
-Şirketin toplam varlıkları 121,715 milyar liraya yükseldi.
-Net borç ise önceki çeyreğe göre %14 artarak 37,89 milyar TL’yi buldu.
ÜLKER HİSSE FİYAT
-Ülker hissesi 26 Ağustos 2025 işlemlerinde 118,60 TL’den kapanış yaptı.
-Son bir ayda %11,05 yükselen hisse fiyatı, yıllık bazda %-13,30 geriledi.
-Son kapanış fiyatına göre hissede F/K oranı 7,54 ve PD/DD oranı 1,21 olarak gerçekleşti.
-Geride kalan 52 haftalık süreçte Ülker en yüksek 159,70 TL ve en düşük 98,45 TL seviyesini gördü.
ÜLKER HEDEF FİYAT
Bilançonun açıklanmasının ardından Ülker Bisküvi (ULKER) hissesi için 9 aracı kurumdan gelecek 12 aylık dönem için hedef fiyat raporu geldi. Bu raporlarda öngörülen hedef fiyatlar şöyle sıralanıyor:
-Ata Yatırım: 270,00 TL
-İş Yatırım: 230,93 TL
-Deniz Yatırım: 174,10 TL
-Yapı Kredi Yatırım: 171,00 TL
-Şeker Yatırım: 170,00 TL
-ICBC Yatırım: 170,00 TL
-Gedik Yatırım: 161,00 TL
-GCM Yatırım: 147,70 TL
-TEB Yatırım: 142,90 TL
Önemli Uyarı: Bu içerik KAP’a yapılan bildirimler, gerçekleşen fiyat hareketleri ve aracı kurum raporlarındaki bilgilerden derlenerek hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.