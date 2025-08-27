Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Ülker hissesi için 9 kurumdan hedef fiyat! İlk yarıda 3,28 milyar TL kar

Ülker hissesi için 9 kurumdan hedef fiyat! İlk yarıda 3,28 milyar TL kar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ülker hissesi için 9 kurumdan hedef fiyat! İlk yarıda 3,28 milyar TL kar
Finans, Borsa, Sonuç, Gelir, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ülker Bisküvi bu yılın ilk yarısında 3,280 milyar lira net kâr açıkladı. Şirketin satışları ise %5 artarak 51,639 milyar TL’yi aştı. Bilançonun ardından 9 aracı kurumdan hedef fiyat tahmini geldi. ULKER hisse 2025 hedef fiyat kaç TL oldu? Detaylar haberimizde…

Borsanın büyük gıda şirketleri arasında yer alan Ülker Bisküvi 2025 yılının ilk yarı bilançosunu geçen hafta açıkladı. KAP’a yapılan bildirime göre;

-Ülker’de yılın ilk yarısında satışlar %5 artarak 51,639 milyar TL’yi aştı.

-Aynı dönemde brüt kârlılık %2 arttı ve 15,838 milyar TL oldu.

-Net kâr %33 düşüşle 3,280 milyar TL olarak gerçekleşti.

-Şirketin toplam varlıkları 121,715 milyar liraya yükseldi.

-Net borç ise önceki çeyreğe göre %14 artarak 37,89 milyar TL’yi buldu.

ÜLKER HİSSE FİYAT

-Ülker hissesi 26 Ağustos 2025 işlemlerinde 118,60 TL’den kapanış yaptı.

-Son bir ayda %11,05 yükselen hisse fiyatı, yıllık bazda %-13,30 geriledi.

-Son kapanış fiyatına göre hissede F/K oranı 7,54 ve PD/DD oranı 1,21 olarak gerçekleşti.

-Geride kalan 52 haftalık süreçte Ülker en yüksek 159,70 TL ve en düşük 98,45 TL seviyesini gördü.

ÜLKER HEDEF FİYAT

Bilançonun açıklanmasının ardından Ülker Bisküvi (ULKER) hissesi için 9 aracı kurumdan gelecek 12 aylık dönem için hedef fiyat raporu geldi. Bu raporlarda öngörülen hedef fiyatlar şöyle sıralanıyor:

-Ata Yatırım: 270,00 TL

-İş Yatırım: 230,93 TL

-Deniz Yatırım: 174,10 TL

-Yapı Kredi Yatırım: 171,00 TL

-Şeker Yatırım: 170,00 TL

-ICBC Yatırım: 170,00 TL

-Gedik Yatırım: 161,00 TL

-GCM Yatırım: 147,70 TL

-TEB Yatırım: 142,90 TL

Önemli Uyarı: Bu içerik KAP’a yapılan bildirimler, gerçekleşen fiyat hareketleri ve aracı kurum raporlarındaki bilgilerden derlenerek hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Son sözlerini halası duydu! 2 çocuk babası bunalımdan çıkamadı, canına kıydı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
109 borsa şirketi, kârdan zarara geçti! BİST 100’de rekorlar devam ederken… - Ekonomi109 borsa şirketi, kârdan zarara geçti!Kriptolarda düşüş, alım fırsatı oldu! 2 günde dikkat çeken para girişi - EkonomiKriptolarda düşüş, alım fırsatı oldu!Kampanyalı kredilerde faiz dip yaptı! İşte 100 bin TL’nin geri ödemesi… - Ekonomi İşte 100 bin TL’nin geri ödemesi!Gram altından yeni rekor! Kapalıçarşı’da 4500 TL’yi geçti - EkonomiGram altında yeni rekor geldi!Yavuz Sultan Selim Köprüsü 14 şehir hastanesi kazandırdı! 9 yılda 70 milyar lira tasarruf sağladı - EkonomiYavuz köprüsü 14 şehir hastanesi kazandırdı!350 konutun temeli cuma günü atılıyor! Bakan Kurum söz vermişti - Ekonomi350 konutun temeli cuma günü atılıyor! Kurum söz vermişti
Sonraki Haber Yükleniyor...