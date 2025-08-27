Ülker hissesi için 9 kurumdan hedef fiyat! İlk yarıda 3,28 milyar TL kar

Borsanın büyük gıda şirketleri arasında yer alan Ülker Bisküvi 2025 yılının ilk yarı bilançosunu geçen hafta açıkladı. KAP’a yapılan bildirime göre;

-Ülker’de yılın ilk yarısında satışlar %5 artarak 51,639 milyar TL’yi aştı.

-Aynı dönemde brüt kârlılık %2 arttı ve 15,838 milyar TL oldu.

-Net kâr %33 düşüşle 3,280 milyar TL olarak gerçekleşti.

-Şirketin toplam varlıkları 121,715 milyar liraya yükseldi.

-Net borç ise önceki çeyreğe göre %14 artarak 37,89 milyar TL’yi buldu.

ÜLKER HİSSE FİYAT

-Ülker hissesi 26 Ağustos 2025 işlemlerinde 118,60 TL’den kapanış yaptı.

-Son bir ayda %11,05 yükselen hisse fiyatı, yıllık bazda %-13,30 geriledi.

-Son kapanış fiyatına göre hissede F/K oranı 7,54 ve PD/DD oranı 1,21 olarak gerçekleşti.

-Geride kalan 52 haftalık süreçte Ülker en yüksek 159,70 TL ve en düşük 98,45 TL seviyesini gördü.

ÜLKER HEDEF FİYAT

Bilançonun açıklanmasının ardından Ülker Bisküvi (ULKER) hissesi için 9 aracı kurumdan gelecek 12 aylık dönem için hedef fiyat raporu geldi. Bu raporlarda öngörülen hedef fiyatlar şöyle sıralanıyor:

-Ata Yatırım: 270,00 TL

-İş Yatırım: 230,93 TL

-Deniz Yatırım: 174,10 TL

-Yapı Kredi Yatırım: 171,00 TL

-Şeker Yatırım: 170,00 TL

-ICBC Yatırım: 170,00 TL

-Gedik Yatırım: 161,00 TL

-GCM Yatırım: 147,70 TL

-TEB Yatırım: 142,90 TL

Önemli Uyarı: Bu içerik KAP’a yapılan bildirimler, gerçekleşen fiyat hareketleri ve aracı kurum raporlarındaki bilgilerden derlenerek hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.