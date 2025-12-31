Yurtdışına çıkış harcı 1250 TL, Özel İletişim Vergisi ise 700 TL oldu. Ayrıca motorin ve benzinde maktu ÖTV yüzde 6,95 arttı, benzinde 1,16 TL, motorinde 1,08 TL artış oldu.

Yurt dışına çıkış harcı uygulama genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, yurt dışı çıkış harcı 710 TL'den 1250 TL'ye çıkarıldı.

Karar yarından itibaren yürürlüğe girecek.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ARTTI

Resmi Gazete'de yayımlanan başka bir kararla özel iletişim vergisi 2025 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 artırılarak 700 TL oldu.

Ayrıca motorin ve benzinde maktu ÖTV yüzde 6,95 arttı, benzinde 1,16 TL, motorinde 1,08 TL artış oldu.

