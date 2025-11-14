Türkiye genelinde konut satışları 2025 yılında artarken, yabancıya konut satışları ise azaldı. Geçen yılın 10 aylık döneminde yabancıya 9 bin 212 konut satılırken, bu yıl ise 17 bin 50 satış yapıldı. Türkiye genelinde yabancıya en çok konutun satıldığı iller sıralamasında 2 büyükşehir başı çekti. İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre ülke genelinde ocak-ekim döneminde 1 milyon 293 bin 33 konut satıldı. Geçen yılın aynı döneminde konut satışı 1 milyon 112 bin 374 olarak kaydedilmişti. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre konut satışları yüzde 16,2 yükseldi.

YABANCIYA KONUT SATIŞINDA DÜŞÜŞ

Bu dönemdeki konut satışlarındaki artışa karşın yabancılara satışlarda gerileme görüldü. Yabancılara geçen yılın 10 ayında 19 bin 212 konut satılırken bu yılın aynı döneminde yüzde 11,3 azalışla 17 bin 50 satış gerçekleştirildi.

BURSA'DA YABANCIYA KONUT SATIŞI YÜZDE 30,1 AZALDI

Yabancılara konut satışının yıllık bazda azaldığı iller de dikkati çekti. Buna göre Antalya'da yabancılara Ocak-Ekim 2024'te 6 bin 740 konut satılırken bu yılın aynı dönemindeki satış yüzde 15,9 azalışla 5 bin 666 oldu.

Yabancılar, geçen yılın 10 ayında İstanbul'dan 6 bin 703 konut aldı. Böylelikle yabancıların bu ilden aldıkları konut sayısı, yıllık bazda yüzde 6,5 gerileyerek 6 bin 266'ya düştü.

Mersin'de ise ocak-ekim döneminde yabancılara konut satışı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 azalarak 1352'ye geriledi.

Yabancılara 10 ayda yapılan satışlar, yıllık bazda Sakarya'da yüzde 4,1, Yalova'da yüzde 16, Aydın'da yüzde 14,8 ve Bursa'da yüzde 30,1 azalış gösterdi.

Yabancılar Türkiyede en çok hangi ilden ev alıyor? Zirvede 2 büyükşehir var

ANKARA'DA YABANCILARA 10 AYDA 621 KONUT SATILDI

Aynı dönemde Ankara ve Muğla'da ise yabancılara konut satışında artış görüldü. Yılın 10 ayında yabancılara satışlar, geçen yılın ocak-ekim dönemine kıyasla Ankara'da yüzde 24,9 artarak 621, Muğla'da da yüzde 8 yükselerek 323 oldu.

Yabancılara bu yılın ve geçen yılın ocak-ekim dönemlerinde yapılan konut satışları şöyle:

İl Ocak-Ekim 2025 Ocak-Ekim 2024 Toplam 17 050 19 212 Antalya 5 666 6 740 İstanbul 6 266 6 703 Mersin 1352 1692 Ankara 621 497 Muğla 323 299 Sakarya 282 294 Yalova 393 468 İzmir 312 308 Aydın 271 318 Bursa 322 461 Diğer iller 1242 1432

MESUT ŞAHİN

Haberle İlgili Daha Fazlası