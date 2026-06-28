Sahte “uygun fiyatlı sıfır ev” ilanlarıyla vatandaşlar aldatılıyor. Gerçekte satılmayan bu daireler, alıcıları daha pahalı konutlara yönlendirmek için kullanılırken, düşük fiyatlı gerçek ilanların arkasında ise çoğu zaman iskânsız, yarım kalmış ya da ciddi kusurlu mülkler çıkıyor.

Piyasa gerçeklerinden tamamen kopuk olan cazip fiyatlı sıfır ev ilanlarının çok büyük bir kısmı, fırsatçı emlakçıların müşteri toplamak maksadıyla kullandığı sahte stratejilerden oluşuyor.

Vatandaşlar bu ilanları aradıklarında genellikle evin az önce satıldığı veya o daire için kapora alındığı yalanıyla karşılaşıyor. Ardından bu kişiler doğrudan daha yüksek fiyatlı başka evlere yönlendiriliyor.

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Sektör temsilcileri, piyasa değerinin çok altında gösterilen bu hayalet ilanların tamamen tüketiciyi aldatmaya yönelik bir pazarlama hilesi olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar uyarıyor: 1,5 milyon TL'ye sıfır ev olmaz! İlan sayıları artıyor, ucuz evlere dikkat

Uzmanlar, gerçek olamayacak kadar iyi görünen fiyatların her zaman şüpheyle karşılanması gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor. Bu fiyat bandında gerçekten satışa sunulan nadir dairelerin arka planında ise içinden çıkılması zor hukuki problemler veya ağır fiziki kusurlar yatıyor.

İskânı alınmamış problemli tapular, batan müteahhitler yüzünden yarım kalan hayalet projeler ve hukuki olarak evden çıkarılması yıllar sürecek problemli kiracıların bulunduğu mülkler bu etiketlerle elden çıkarılmaya çalışılıyor.

Uzmanlar uyarıyor: 1,5 milyon TL'ye sıfır ev olmaz! İlan sayıları artıyor, ucuz evlere dikkat

Ayrıca hiçbir şekilde güneş görmeyen, rutubet sıkıntısı kronikleşmiş ve su basma riski taşıyan kot altı bodrum daireler de mecburen bu düşük rakamlara listeleniyor. Uzmanlar, vatandaşları uygun fiyat tuzağına düşmemeleri konusunda kesin bir dille uyarıyor.

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