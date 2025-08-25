Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Buldan halkını üzen haber: Polis memuru Mehmet Çomak'ın acı sonu... Her şey yıllık izninde oldu

Buldan halkını üzen haber: Polis memuru Mehmet Çomak'ın acı sonu... Her şey yıllık izninde oldu

Güncelleme:
Buldan halkını üzen haber: Polis memuru Mehmet Çomak&#039;ın acı sonu... Her şey yıllık izninde oldu
Denizli'de 52 yaşındaki polis memuru Mehmet Çomak, yıllık izinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Çomak, hayatını kaybetti.

Denizli’nin Buldan ilçesinde polis memuru Mehmet Çomak (52), yıllık iznini geçirdiği evinde önceki gün aniden fenalaştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Mehmet Çomak, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti.

GERİDE 2 ÇOCUK KALDI

2 çocuk babası polis memurunun bugün saat 14.00'de Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılacak olan törenin ardından ikindi namazına müteakip baba ocağı Çal ilçesine bağlı Develler köyüne son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

