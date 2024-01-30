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    • Gözünü zirveye dikti, telesiyejden düşmesine rağmen sürünerek devam etti

    Tatilciler Uludağ'da kış turizminin keyfini çıkarmaya devam ederken güldüren anlar da yaşanıyor. Pistin zirvesine çıkmak isteyen bir tatilci, telesiyejden düştü. Tatilci buna rağmen zirveye sürünerek çıktı.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Gözünü zirveye dikti, telesiyejden düşmesine rağmen sürünerek devam etti
    Uludağ, Bursa, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Türkiye'nin önde gelen kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor. Uludağ'a akın eden tatilciler, karın ve kayağın keyfini çıkarıyor fakat talihsiz anlar da yaşanıyor.

    TATİLCİNİN TALİHSİZ ANLARI

    Bu talihsiz anlardan biri de pistin zirvesine çıkmak isteyen bir tatilcinin başına geldi. Telesiyeje binen tatilci, dengesini kaybedince yere düştü. 

    Tatilci pistin zirvesine sürünerek çıkarken o anlar başka bir tatilci tarafından kaydedildi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    UludağBursa
    Haberler > Güncel > Gözünü zirveye dikti, telesiyejden düşmesine rağmen sürünerek devam etti
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