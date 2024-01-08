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İstanbul'da vapur seferleri iptal
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Seda Çakır
İstanbul'da olumsuz hava koşulları deniz ulaşımının durmasına neden oldu. Şehir Hatları, bazı hatlarda vapur seferlerinin yapılamayacağı duyurdu.
Şehir Hatları AŞ, İstanbul'da Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Eyüp, Üsküdar-Eyüp, Büyükada-Sedef Adası, Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy, Adalar-Beşiktaş hatlarında elverişsiz hava koşulları nedeniyle seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağını açıkladı.
Paylaşımda, seferlerin Aşiyan uğramalarının ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacağı kaydedildi.