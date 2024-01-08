Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    İstanbul'da vapur seferleri iptal

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İstanbul'da olumsuz hava koşulları deniz ulaşımının durmasına neden oldu. Şehir Hatları, bazı hatlarda vapur seferlerinin yapılamayacağı duyurdu.

    İstanbul&#039;da vapur seferleri iptal
    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Şehir Hatları AŞ, İstanbul'da Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Eyüp, Üsküdar-Eyüp, Büyükada-Sedef Adası, Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy, Adalar-Beşiktaş hatlarında elverişsiz hava koşulları nedeniyle seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağını açıkladı.

    Paylaşımda, seferlerin Aşiyan uğramalarının ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacağı kaydedildi.

    IstanbulŞehir HatlarıVapur
    Haberler > Güncel > İstanbul'da vapur seferleri iptal
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Diyarbakır'da şüpheli kadın ölümü - GüncelDiyarbakır'da şüpheli kadın ölümüDehşete düşüren kaza! Bariyer içinden geçti - GüncelDehşete düşüren kaza! Bariyer içinden geçtiKırklareli'de şiddetli sağanak: Dereler taştı, evler su altında kaldı - GüncelKırklareli'de şiddetli sağanak: Dereler taştı, evler su altında kaldıMalatya'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu - GüncelMalatya'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu'Kontrollü' yıkım kontrolden çıktı, 5 katlı bina çöktü - Güncel'Kontrollü' yıkım kontrolden çıktı, 5 katlı bina çöktüFırat Kalkanı ve Barış Pınarı'na saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz - GüncelFırat Kalkanı ve Barış Pınarı'na saldırı hazırlığındaki teröristler etkisizİstanbul adayı Murat Kurum: Tek riskli yapı bırakmayacağız - Güncelİstanbul adayı Murat Kurum: Tek riskli yapı bırakmayacağızTaksiciyi öldürmüştü, tahliye edildikten 8 ay sonra eşini katletti - GüncelTaksiciyi öldürmüştü, tahliye edildikten 8 ay sonra eşini katlettiAK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu oldu! - GüncelAK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu oldu!Kötü havanın habercisi! 'Raf bulutları' İstanbul'u sardı - GüncelKötü havanın habercisi! 'Raf bulutları' İstanbul'u sardı
    Sonraki Haber Yükleniyor...