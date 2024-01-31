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    • Kahramanmaraş'ta 'kurtuluş' önlemi: Ruhsatlı silah taşımak yasaklandı

    Valilik, Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun yıldönümü öncesi önlem kararı aldı. Buna göre, ateşli silahlar ruhsatlı da olsa taşımak yasaklandı. Kurusıkı dahi taşıyan vatandaş tespit edilirse yasal işlem uygulanacak.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kahramanmaraş&#039;ta &#039;kurtuluş&#039; önlemi: Ruhsatlı silah taşımak yasaklandı
    Kahramanmaraş, Silah, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü nedeniyle kent genelinde ateşli silahların taşınması yasaklandı. Yapılan açıklamada kuru sıkı silah dahi taşında yasal işlem yapılacağı belirtildi.

    Kahramanmaraş valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "İlimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü 07-12 Şubat 2024 tarihleri arasında kutlanacaktır. Bu kapsamında düzenlenen etkinliklerde üzüntü verici olayların yaşanmaması için, 07-12 Şubat 2024 tarihleri arasında meskun mahallerde ve tören alanlarında kurusıkı dahil tabanca ve tüfeklerin ruhsatlı dahi olsa taşınması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanılarak yasaklanmıştır. Anılan tarihlerde kurusıkı dahil silah taşıyanlar hakkında Kabahatler Kanunu’na göre yasal işlem yapılacaktır."

    VATANDAŞLAR KARARDAN MEMNUN

    Valilik tarafından alınan kararla ilgili konuşan Ali İnce isimli vatandaş, “Doğru bir karar alınmış. Fazla aşırıya gitmeden, depremden dolayı hepimizin kaybı var. Ufak çaplı kutlamalar olabilir. Davullar, zurnalar halaylar çekilmesin tabi ki. Sonuçta hepimizin kayıpları var" dedi.

    Alınan kararın yerinde olduğunu dile getiren Mustafa Polat isimli vatandaş ise, “Bu yıl için kaldırıldığı iyi oldu. Depremden dolayı herkesin bir kaybı var. Bence de iyi bir karar almışlar” diye belirtti.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KahramanmaraşSilah
    Haberler > Güncel > Kahramanmaraş'ta 'kurtuluş' önlemi: Ruhsatlı silah taşımak yasaklandı
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