Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Tatlıcıda maganda dehşeti: Silahla tehdit, hakaret, ateş açma...

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Kağıthane'de tatlıcıya giden iki ayrı grup arasında tartışma çıktı. Maganda dehşetinin yaşandığı olayda iki grup birbirini silahla tehdit etti. Ateş açılması sonrası tatlıcıya kurşun isabet etti. İhbar üzerine yakalanan magandaların silahları ruhsatsız çıktı. Öte yandan suç kayıtlarının da kabarık olduğu öğrenildi.

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kağıthane Şirintepe'de bulunan tatlıcı, geçen ay maganda dehşetine sahne oldu. Cadde üzerinde bulunan bir tatlıcıya iki arkadaşıyla giden Yasin A. adlı kişi, tatlıcıdan çıktığı esnada karşılaştığı Ersan A. ve Yüksel B. ile konuşmaya başladı. Bu sırada Yüksel B., Ersan A.'ya "Artistiklik yapma" diye bağırdı. Silahlarını çeken Ersan A. ve Yüksel B., Yasin A. ile kavga etti. Kavgada silahını ateşleyen Ersan A. işyerini kurşunlarken, korkudan paniğe kapılan Yasin A. ve arkadaşları da sürünerek kendisini içeriye attı. 

    Tatlıcıda maganda dehşeti: Silahla tehdit, hakaret, ateş açma...

    KÜFÜR, HAKARET, TEHDİT...

    Olayın ardından elinde silahla içeriye giren Ersan A. ve Yüksel B. küfür ve hakaretler ederek tehditler savurdu. Yasin A. ve arkadaşlarının dehşeti yaşadığı o anlar ise kameralara anbean yansıdı. İşyerinden çıkan Ersan A. ve Yüksel B. kayıplara karıştı. İşyeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi ve bekçiler sevk edildi. 

    Tatlıcıda maganda dehşeti: Silahla tehdit, hakaret, ateş açma...

    RUHSATSIZ SİLAHLA YAKALANDILAR

    Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, olayı yaşayanların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahısların eşkallerinden kimlikleri tespit edildi. Ardından yakalama çalışmasına başlayan ekipler, Yeşilce Mahallesi’nde eşkale uyan iki şahsı durdurdu. Üst aramasını yapan bekçiler, Ersan A. ve Yüksel B.’nin üstünde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

    Tatlıcıda maganda dehşeti: Silahla tehdit, hakaret, ateş açma...

    SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

    Şahıslar ardından kelepçelenerek gözaltına alındıktan sonra emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan Ersan A.’nın 6 adet, Yüksel B.’nin ise 1 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şahıs, 'kasten yaralamaya teşebbüs', 'mala zarar verme', 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yasin A.’nın da 4 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Maganda
    Haberler > Güncel > Tatlıcıda maganda dehşeti: Silahla tehdit, hakaret, ateş açma...
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İstanbul'da korkutan olay! Temeli kayan iki bina birbirinden ayrıldı - Güncelİstanbul'da korkutan olay! Temeli kayan iki bina...Depremde 10 kişiye mezar olmuştu: Kaçak kat tespit edilen binanın sahibi 'asli kusurlu' - GüncelKaçak kat tespit edilen binanın sahibi 'asli kusurlu'Hem kazalı araçla trafiğe çıktı hem de polise direndi - GüncelHem kazalı araçla trafiğe çıktı hem de polise direndiHakkari-Çukurca yolunda heyelan: Yol ulaşıma kapandı - GüncelHakkari-Çukurca yolunda heyelan: Yol ulaşıma kapandıDünya dondurma devinden İsrail’in katliamlarına sert tepki! Tüm satışlarını durdurdu - GüncelDünya dondurma devinden İsrail’in katliamlarına sert tepki! Tüm satışlarını durdurduDeprem sonrası 449 yangın çıkmış! Depremzede Hatay'a çadır ve konteyner yangını uyarısı - GüncelDepremzede Hatay'a çadır ve konteyner yangını uyarısıRize, Ordu ve Trabzon için korkutan uyarı! Deprem uzmanı üstüne basa basa uyardı: Tedbirinizi alın - GüncelRize, Ordu ve Trabzon için korkutan uyarı! Deprem uzmanı üstüne basa basa uyardı: Tedbirinizi alınKayseri'de korkutan deprem | Son depremler - GüncelKayseri'de korkutan depremTürkiye-Cezayir anlaşması Resmi Gazete'de: İki ülkede de kültür merkezleri açılacak - GüncelTürkiye-Cezayir anlaşması Resmi Gazete'de: İki ülkede de kültür merkezleri açılacakPlazanın 10'uncu katında vinç zinciri koptu: Düşen 2 işçi hayatını kaybetti - GüncelPlazanın 10'uncu katında vinç zinciri koptu: Düşen 2 işçi hayatını kaybetti
    Sonraki Haber Yükleniyor...