Tatlıcıda maganda dehşeti: Silahla tehdit, hakaret, ateş açma...

18 Ocak 2024 11:21 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 11:41

Kağıthane Şirintepe'de bulunan tatlıcı, geçen ay maganda dehşetine sahne oldu. Cadde üzerinde bulunan bir tatlıcıya iki arkadaşıyla giden Yasin A. adlı kişi, tatlıcıdan çıktığı esnada karşılaştığı Ersan A. ve Yüksel B. ile konuşmaya başladı. Bu sırada Yüksel B., Ersan A.'ya "Artistiklik yapma" diye bağırdı. Silahlarını çeken Ersan A. ve Yüksel B., Yasin A. ile kavga etti. Kavgada silahını ateşleyen Ersan A. işyerini kurşunlarken, korkudan paniğe kapılan Yasin A. ve arkadaşları da sürünerek kendisini içeriye attı.

KÜFÜR, HAKARET, TEHDİT...

Olayın ardından elinde silahla içeriye giren Ersan A. ve Yüksel B. küfür ve hakaretler ederek tehditler savurdu. Yasin A. ve arkadaşlarının dehşeti yaşadığı o anlar ise kameralara anbean yansıdı. İşyerinden çıkan Ersan A. ve Yüksel B. kayıplara karıştı. İşyeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi ve bekçiler sevk edildi.

RUHSATSIZ SİLAHLA YAKALANDILAR

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, olayı yaşayanların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahısların eşkallerinden kimlikleri tespit edildi. Ardından yakalama çalışmasına başlayan ekipler, Yeşilce Mahallesi’nde eşkale uyan iki şahsı durdurdu. Üst aramasını yapan bekçiler, Ersan A. ve Yüksel B.’nin üstünde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Şahıslar ardından kelepçelenerek gözaltına alındıktan sonra emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan Ersan A.’nın 6 adet, Yüksel B.’nin ise 1 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şahıs, 'kasten yaralamaya teşebbüs', 'mala zarar verme', 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yasin A.’nın da 4 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.