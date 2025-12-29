Diyarbakır’da 10 yaşındaki Yasemin Yıldırım’ın, 17 yaşındaki kuzeni tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada istenen cezalar belli oldu. Yasemin’in kuzeni M.Ç. hakkında "çocuğu tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. M.Ç.’ye yardım eden kuzeni hakkında ise "çocuğu tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

Diyarbakır'da kayıp olarak aranan 10 yaşındaki Yasemin Yıldırım, oturduğu sitenin bir başka bloğunun 2. katındaki yangın merdiveninde ölü bulunmuştu. Küçük kızın ölümünün ardından 17 yaşındaki kuzeni M.Ç. "çocuğu tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

M.Ç.'nin 17 yaşındaki kuzeni İ.Y.T.' de gözaltına alınmış, daha sonra "konutunu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

2 kuzen hakkında hazırlanan iddianame Ergani Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. 10 yaşındaki Yasemin Yıldırım’ın kuzeni M.Ç. hakkında "çocuğu tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar,

M.Ç.’nin tutuksuz kuzeni İ.Y.T. hakkında da "çocuğu tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

M.Ç’nin Yasemin Yıldırım'ı öldürdüğünü belirterek, üzerine atılı suçlamaları kabul ettiğine dair bilgi de iddianamede yer aldı.

İddianamede polisin evde yaptığı incelemelerin sonucu şöyle anlatıldı:

İncelemelerde mutfak tezgahı üzerinde küçük çöp kovası içerisinde kırmızı ve kahverengi lekeler olan ıslak mendiller,

Banyo dolabı içindeki rafta siyah renkte üzerinde kan lekeleri bulunan 'kelebek' diye tabir edilen kesici delici alet,

Yatak odasındaki ebeveyn banyosunda beyaz poşet içinde üzerinde kan lekeleri bulunan ıslak spor ayakkabı,

Siyah renkli eşofman altı, tişört ve atlet ile siyah eldiven olduğu tespit edilmiştir.

Maktulün cesedinin bulunduğu yer olan yangın merdiveninden M.Ç'nin ikametine kadar olan yerde çok sayıda kan lekesi olduğu belirlenmiştir.

“AĞZINI ELİYLE KAPATARAK BIÇAKLAMIŞ”

İddianamede M.Ç'nin cinayetten önce Diyarbakır'dan bıçak aldığı, kuzeni olan İ.Y.T. ile olaydan bir gün önce konuştuklarının tespit edildiği belirtildi:

M.Ç'nin olaydan önce eldiveni yanına alması hususu incelendiğinde suçu işlemeyi beyanlarından da anlaşılacağı üzere olaydan bir gün önce planlamıştır. Dolayısıyla makul bir sürenin geçtiği, M.Ç'nin ruhi sükunete ulaşarak kararını yeniden gözden geçirmesi için makul bir sürenin olduğu, bu kararından vazgeçmeyip ısrarla fiilini icraya başladığı belirlenmiştir. M.Ç, kimsenin olmadığı sırada yangın merdivenine götürdüğü maktulü, yanına bıçak ve eldiven alıp, arkasından ağzını eliyle kapatarak bıçaklamış, dolayısıyla eylemini bir kurgu dahilinde tasarlayarak icra etmiştir."

İddianamede küçük Yasemin’in otopsi raporundaki ölüm nedeni ise “Yasemin Yıldırım'ın ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir” şeklinde gösterildi.

39 TELEFON GÖRÜŞMESİ

İ.Y.T'nin HTS kayıtlarında M.Ç. ile 20 Mayıs-18 Haziran arasında 39 telefon görüşmesi yaptığının belirlendi.

“DAYIMA KARŞI KİN GÜTTÜM” DEMİŞTİ

M.Ç. ilk ifadesinde “Ben öldürdüm” diyerek cinayeti itiraf etmişti. M.Ç. annesini kanser hastalığından kaybettiği günden sonra bunalıma girdiğini öne sürerek şunları anlatmıştı:

Hastalığı babam ile dayım tarafından saklandı. Annemin tedavi sürecinde bu tedavinin yanlış olduğunu düşündüm. Dayıma ve babama karşı kin güttüm. Birini öldürmeye karar vermiştim ama kimi öldüreceğimi bilmiyordum. Denk geldi.

