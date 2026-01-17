Ataşehir’de 2’si engelli 4 yolcuyu taksisine almak istemeyen sürücüye 11 bin 629 TL ceza kesildi, araç ise trafikten men edildi.

İstanbul Ataşehir’de bir alışveriş merkezi önünde yaşanan olayda, 36 yaşındaki O.A. isimli taksi şoförü, aracına binmek isteyen 2’si engelli 4 yolcuyu çeşitli gerekçeler öne sürerek kabul etmedi ve yolcuları araçtan indirdi. Olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme geldi.

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüler üzerine inceleme başlattı. Yapılan çalışmada, 16 Ocak tarihinde D100 Kuzey Karayolu mevkiinde yol kenarında duraklama yapan ticari taksi sürücüsünün, müşteri olarak araca binmek isteyen yolcuları almadığı tespit edildi.

Plaka ve kimlik bilgileri üzerinden tespit edilen O.A., yakalandı.

2’si engelli 4 yolcuyu taksiye almadı, ekipler devreye girdi!

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Şahsa, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Ek2/5 maddesi gereği, belediye çalışma izni/ruhsatı süresi dolmasına rağmen yolcu taşıması nedeniyle 11 bin 629 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, araç trafikten men edildi.

Olay, hem sosyal medyada hem de İstanbul’da kamuoyunda “yolcu seçimi” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Yetkililer, ticari taksi sürücülerinin yolcu ayırt etmeksizin hizmet sunması gerektiğini vurguladı.

