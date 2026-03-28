Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında MASAK raporu şoke eden detayları ortaya çıkardı. Özkan Yalım’ın şoförü Cihan Aras’ın üzerine devredilen milyonluk hisseler ve nakit hareketleri inceleme altına alındı. Yalım’ın muvazaalı şekilde şoförüne devrettiği şirketler de dahil edildiğinde, toplam servetinin 34 araç ve 114 taşınmaza ulaştığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Uşak Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü rüşvet, yolsuzluk ve irtikap soruşturmasında, MASAK raporunun detayları ortaya çıktı. Raporda, Özkan Yalım’ın şoförü Cihan Aras üzerine yapılan milyonlarca liralık hisse devirleri ve dikkat çeken nakit hareketleri incelendi.

34 ARAÇ VE 114 TAŞINMAZLIK SERVET!

İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, Yalım adına kayıtlı 1 araç ve 31 taşınmaz bulunduğu tespit edilirken şirketler üzerinden yürütülen işlemler de gerçek ortaya çıktı. Yalım’ın muvazaalı şekilde şoförüne devrettiği şirketler de dahil edildiğinde, toplam servetinin 34 araç ve 114 taşınmaza ulaştığı belirlendi.

MİLYONLUK HİSSE DEVİRLERİ VE NAKİT TRAFİĞİ

Milyonluk hisse devirleri ve nakit trafiği de raporda deşifre oldu. Yalım, yüzde 90 ortağı olduğu Yalım Petrol’deki hisselerini şoförü Cihan Aras’a devrettiği ve devir sürecinde kendi hesabından 24 milyon 625 bin TL çekildiği ve aynı tutarın Aras tarafından aynı gün, aynı şubeye yatırılarak muvazaalı işlem gerçekleştirildiği belirlendi.

Yalım’ın yüzde 95 ortağı olduğu Yalımlar Tekstil Gıda Petrol şirketindeki hisselerini de devrederken de aynı yöntemi uyguladığı öğrenildi. Yalım'ın 9 milyon 500 bin TL tutarında benzer bir nakit çekme ve yatırma işlemi gerçekleştirildiği ve bu işlemlerin açıklamasında “hisse devri ödemesi” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

MUVAZAALI İŞLEMLER TEK TEK ORTAYA ÇIKARILDI

Yapılan muvazaalı işlemler sonrası Yalım Petrol Ürünleri Tur. Oto. Gıda Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti, adına kayıtlı 28 araç, 55 adet taşınmaz olduğu, Yalımlar Tekstil Gıda Petrol Ürn. Tur. İnş. Nak. Haf. Taah. San. Tic. Ltd. Şti adına ise kayıtlı 5 araç, 28 taşınmaz bulunduğu, Yalım’ın üzerine olan 1 araç ve tam 31 taşınmaz ile birlikte toplamda 34 araç ve 114 taşınmaza ulaşıldığı öğrenildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR

Savcılık ve ilgili birimlerin milyonluk para hareketleri, şirket devirleri ve mal varlığı transferleriyle ilgili incelemelerini derinleştirdiği belirtiliyor. Yalım’ın mal varlıklarını şoförünün üzerine geçirmesi, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek kritik başlıklardan biri olarak değerlendiriliyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası