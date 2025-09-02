Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
40 milyon lira bir anda suya gömüldü! Lüks yat denize indikten 15 dakika sonra battı

40 milyon lira bir anda suya gömüldü! Lüks yat denize indikten 15 dakika sonra battı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde inşa edilen lüks yat, denize indirildikten 15 dakika sonra battı. Yatta bulunan sahibi ile 3 mürettebat ve kaptan sağlıklı bir şekilde karaya çıkarıldı.

Karadeniz Ereğli'de yaklaşık 40 milyon lira değerindeki yat, denize açıldıktan kısa süre sonra su alarak battı; ölen ya da yaralanan olmadı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaklaşık 40 milyon lira değerinde olduğu belirtilen lüks yat, denize indirildikten sadece 15 dakika sonra battı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

40 milyon lira bir anda suya gömüldü! Lüks yat denize indikten 15 dakika sonra battı - 1. Resim

Yaklaşık 1 yıl önce yapımına başlanan yat, bugün denize indirildi. İddiaya göre yat, denize açıldıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle su alarak battı.

40 milyon lira bir anda suya gömüldü! Lüks yat denize indikten 15 dakika sonra battı - 2. Resim

TEKNEDEKİ 4 KİŞİ KURTARILDI

Tersane çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

40 milyon lira bir anda suya gömüldü! Lüks yat denize indikten 15 dakika sonra battı - 3. Resim

Sahil güvenlik ekipleri, yat içerisindeki 4 mürettebatı kurtararak karaya çıkardı.

Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

