49 ilde MAHZEN-40 operasyonu! Suç örgütlerine göz açtırılmıyor

Engelli oğlunu timsahlara yem etti! Her satırı kan dondurdu

Engelli oğlunu timsahlara yem etti! Her satırı kan dondurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde MAHZEN-39 operasyonunun ardından MAHZEN-40 operasyonunun da başarıyla tamamlandığını duyurdu. 49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonda 127 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dolandırıcılara ve tefecilere yönelik düzenlenen MAHZEN-40 operasyonunda 127 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

'Suç örgütlerine göz açtırmayacağız' diyen Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim etmeye kararlıyız

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 49 ilde “MAHZEN-40” operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda şüphelilerin;

Tefecilik,

Kamu Kurum ve Kuruşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık,

Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık,

İhaleye Fesat Karıştırma,

Resmi Belgede Sahtecilik ve

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.