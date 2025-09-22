5 litrelik yağda yüzde 200 kâr videosu sahte çıktı, 17 milyon ceza yemek üzere

Geçtiğimiz hafta yapılan bir paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Bir market sahibi, yaptığı paylaşımda 150 TL’ye alınan 5 litrelik sıvı yağın 450 TL’ye satılarak nasıl %200 kâr elde edildiğini anlatmıştı. Paylaşım kısa sürede viral olmuştu.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bakanlığımızca yapılan düzenli kontrollerle uyuşmayan bir durum tespit edilmemiştir. Bu vesileyle kamuoyunu bilgilendirme fırsatı olan tüm sosyal medya kullanıcılarına, içerikleri yaymadan önce teyit etme ve güvenilirliğinden emin olma sorumluluklarını hatırlatmak isteriz. Ticaret Bakanlığı olarak kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik tüm girişimlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, üretici ve ticaret erbabımızın yanında olurken tüketicimizin de daima koruyucusu olmaya devam edeceğiz." denilmişti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan

MAHMUT GÜRCAN PAYLAŞIMIN ARKA YÜZÜNÜ AÇIKLADI

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da söz konusu paylaşımla ilgili ortaya çıkan gerçekleri açıkladı. Gürcan, videoda bahsedilen sıvı yağ fiyatının geçtiğimiz yıllara ait olduğunu, 1 şahıs ve 4 sosyal medya hesabı hakkında da cezai işlem uygulanacağını bildirdi. Gürcan'ın yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"20 Eylül 2025 tarihinde bazı sosyal medya mecralarında, 'Bir market çalışanı, 150 TL’ye alınan 5 litrelik sıvı yağın 450 TL’ye satılarak nasıl %200 kâr elde edildiğini delilleriyle ortaya koydu' başlığıyla paylaşılan ve kamuoyunda büyük infial uyandıran görüntüler üzerine Bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmış olup, söz konusu iddiaların aydınlatılması amacıyla Bakanlığımız birimleri dünden bu yana yoğun bir şekilde mesai harcamış, konu en ince ayrıntısına kadar titizlikle araştırılmıştır.

Bu çerçevede, videoda adı geçen Ayçiçek yağı üreticisi firmanın yaptığı açıklamada; ilgili ürünün bayi maliyetlerinin güncel piyasa raf fiyatlarıyla uyumlu olduğunu, iddia edilen 151,50 TL tedarik maliyetinin ise 2023 yılına ait olup 2025 yılı rafine sıvı yağ maliyetleriyle ilgisi bulunmadığını vurgulamıştır.

Hatay Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimizce itina ile yürütülen araştırmalar sonucunda, görüntülerde yer alan sosyal medya kullanıcısının Abdullah GÜLŞAHİN olduğu; bahse konu marketin ise Sakarya Mahallesi Ömerli Apartmanı’nda faaliyet gösteren 'Tek Market' olduğu kesin olarak tespit edilmiştir. Denetimlerde satış fiyatları ve stok durumu ayrıntılı şekilde incelenmiş, firma sahibinin kendi ikrarıyla verdiği beyanında 'Sosyal medya üzerinden mizah amaçlı paylaşım yaptım. Ürünü alış fiyatım normalde 351,25 TL’dir. Sosyal medyada yaptığım paylaşım gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an stok durumum 55 adet olarak gözükmektedir.' sözleri tutanakla kayda geçirilmiştir.

Bu kapsamda, adı geçen şahsın kendi itirafı/ikrarı ile elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletilecek olup, söz konusu eylemin 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında stokçuluk ve piyasa dengesi ile serbest rekabeti bozucu fiil olarak değerlendirilmesi halinde, ilgili şahıs hakkında 1 milyon 400 bin TL ile 17 milyon 200 bin TL arasında değişen tutarlarda idari para cezası uygulanacaktır. Bununla birlikte, sosyal medya platformlarında yalan ve yanlış bilgi yaymak suretiyle kamuoyunu yanıltmaya teşebbüs edilmesi nedeniyle, Türk Ceza Kanunu’nun 217’nci maddesi uyarınca 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçu kapsamında İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Olayı gerçekleştirdiği beyan edilen Abdullah GÜLŞAHİN isimli şahıs aynı gün yakalanmış; Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmek üzere işlem yapılmıştır.

4 SOSYAL MEDYA HESABINA CEZA

Ayrıca, söz konusu görüntüleri hiçbir araştırma yapmadan yayan 'Misvak Caps, ZAM Haber, SİYAH SANCAK ve Denetle!' adlı sosyal medya hesapları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Yine bu hesapların yayınlarında, bir markaya yönelik olumlu ya da olumsuz şekilde gizli reklam yapıldığı tespit edilmiş olup, bu doğrultuda ilgili hesaplar hakkında Reklam Kurulu tarafından inceleme başlatılmıştır. İnceleme sonucunda, bu hesaplara 850.000 TL ile 8.500.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Ticaret Bakanlığı olarak, sosyal medya platformları üzerinden gerçeğe aykırı, yalan ve yanlış bilgi yaymak suretiyle kamuoyunu yanıltmaya yönelik eylemler dikkatle takip edilmekte olup, bu tür girişimler karşısında hiçbir şekilde kayıtsız kalınmayacaktır. Halkımızın güvenini istismar eden ve piyasa düzenini bozmaya dönük bu tür dezenformasyon faaliyetleriyle mücadele etmek Bakanlığımızın en temel sorumluluklarından biridir. Bu doğrultuda, kamuoyunu yanıltıcı içerikler paylaşan kişiler hakkında mevcut mevzuat çerçevesinde gereken tüm yasal işlemler ivedilikle ve titizlikle yerine getirilecektir.

Bakanlığımız, toplumda yanlış algı oluşturmayı ve vatandaşlarımızı yanıltmayı amaçlayan her türlü girişime karşı kararlılıkla hareket etmeye devam edecek; piyasa düzeninin korunması, tüketicilerimizin haklarının gözetilmesi ve kamu yararının teminat altına alınması için tüm imkânlarını seferber edecektir."