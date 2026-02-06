Türkiye, ‘Asrın Felaketi’nin üçüncü yılında tek yürek oluyor. 11 şehri sarsan depremlerde yitirilen canlar, felaketin yıl dönümünde dualar, sessiz yürüyüşler ve anma törenleriyle yâd edilecek.

CEMAL EMRE KURT- Türkiye, 6 Şubat 2023’te “Asrın Felaketi” olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli ve 11 şehri etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı.

14 milyon vatandaşı etkileyen afette, 4. seviye alarm sonrası 93 ülkeden gelen arama kurtarma ekipleri çalışmalara katıldı.

Resmî kayıtlara göre 53 bin 537 kişinin can verdiği felaketin üzerinden üç yıl geçerken, bugün düzenlenecek anma programlarıyla kaybedilenler yâd edilecek.

Anma programlarının ana adreslerinden Osmaniye’de, “Türkiye’nin Gücüne Bak” temalı törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak.

Tamamlanan Asrın İnşa Seferberliği çerçevesinde programlar yapılacak. Kahramanmaraş’ta ise mezarlık ziyaretleri gerçekleştirilecek, camilerde mevlid-i şerifler ve 1.001 hatm-i şerif duası okunacak.

Adıyaman’da sabah erken saatlerde başlayacak programlarda sessiz yürüyüş, depremin meydana geldiği saatte anma töreni düzenlenecek. Hatay’da farklı inanç temsilcilerinin katılımıyla dualar okunacak. Antakya Medeniyetler Korosu’nun “Matem Türküleri” etkinliği de anma programları kapsamında yer alacak.

Malatya’da ise Şehir Mezarlığı’nda ziyaretler gerçekleştirilecek. Afet bilgilendirme stantları kurulacak, mevlit ve hatm-i şerif duaları okunacak ve deprem temalı sergilerle kapsamlı bir programa imza atılacak.



