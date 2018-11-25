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Kılıçdaroğlu-Karamollaoğlu yarın görüşecek
25.11.2018 - 16:22 | Son Güncelleme: 25.11.2018 - 16:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu yarın saat 15.00'te Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.
Etiketler : CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu,
590311 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/590311.aspx
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