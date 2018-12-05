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'Erdoğan, Bahçeli görüşmesi her an olabilir'
05.12.2018 - 12:08 | Son Güncelleme: 05.12.2018 - 12:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş AK Parti ile MHP arasında devam eden ittifak görüşmeleri ile ilgili açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında yapılmasın beklenen görüşmenin her an olabileceğini söyledi.
Etiketler : Numan Kurtulmuş,AK Parti,MHP,
591971 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/591971.aspx
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