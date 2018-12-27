Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu ve batı illerinden gelen askeri araçların Kilis’in Suriye sınırındaki karakollara sevkıyatı devam ediyor. Askeri sevkıyatların aralıklarla devam ettiği Kilis’te sınır hattında askeri hareketlilik sürüyor.