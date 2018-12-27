Doğu ve batı illerinden gelen askeri araçların Kilis’in Suriye sınırındaki karakollara sevkıyatı devam ediyor. Askeri sevkıyatların aralıklarla devam ettiği Kilis’te sınır hattında askeri hareketlilik sürüyor.
Sınıra askeri sevkıyatlar sürüyor
27.12.2018 - 18:09 | Son Güncelleme: 27.12.2018 - 18:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye sınırındaki askeri birliklere sevkıyatlar sürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suriye,sevkıyat,
595495 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/595495.aspx
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