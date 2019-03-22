Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve Anka-2 olarak bilinen insansız hava aracı (İHA) Anka-Aksungur, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yüksek faydalı yük kapasiteli İHA ilk uçuşta, otomatik iniş ve kalkış özelliğini kullanarak 4 saat 20 dakika havada kaldı. Orta irtifada yüksek yük kapasitesine sahip olan çift motorlu Anka-Aksungur’un, 40 bin feet yüksekliğe kadar uzun süreli görevler yapması hedefleniyor. Orta irtifa uzun havada kalışlı, çift motorlu İHA, keşif, gözetleme, taarruz görevlerini yerine getirebilecek. İHA, 700 kilogramdan fazla faydalı yük taşıyabilecek.

ANKA-Aksungur ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi!