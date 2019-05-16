Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekatları ile desteklenen ve halen devam eden Şırnak bölgesindeki operasyonlarda en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
16.05.2019 - 09:22 | Son Güncelleme: 16.05.2019 - 09:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şırnak bölgesinde hava harekatları ile desteklenen operasyonlarda en az 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Etiketler : Şrınak,
624785 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/624785.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:33
- Sabah03:53
- Güneş05:38
- İşrak06:30
- Öğle13:12
- İkindi17:08
- Akşam20:24
- Yatsı22:13
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay