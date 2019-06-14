Çeşitli bölgelerden Hatay'a zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda  komando, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek sınır birliklerine doğru harekat  etti. Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.