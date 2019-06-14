Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeşitli bölgelerden Hatay'a zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek sınır birliklerine doğru harekat etti. Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.