Çeşitli bölgelerden Hatay'a zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek sınır birliklerine doğru harekat etti. Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Sınır birliklerine komando sevkiyatı
14.06.2019 - 12:14 | Son Güncelleme: 14.06.2019 - 12:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : sınır birlikleri,komando,
630967 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/630967.aspx
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