Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 4'üncü maddesi gereğince, Türkiye'nin Librevil (Gabon) Büyükelçisi Fevzi Süphan Erkula ve Port of Spain (Trinidad ve Tobago) Büyükelçisi Hayriye Nurdan Erpulat Altundaş merkeze alındı.
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
27.07.2019 - 10:40 | Son Güncelleme: 27.07.2019 - 10:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bazı büyükelçilerin merkeze alınmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: AA
Etiketler : resmi gazete,büyükelçi,atama,
639910 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/639910.aspx
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