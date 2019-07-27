Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 4'üncü maddesi gereğince, Türkiye'nin Librevil (Gabon) Büyükelçisi Fevzi Süphan Erkula ve Port of Spain (Trinidad ve Tobago) Büyükelçisi Hayriye Nurdan Erpulat Altundaş merkeze alındı.