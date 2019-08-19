Hakkari, Şırnak ve Van İl Jandarma Komutanlıklarının ortak katılımı ve bizzat Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in emir ve komutasında; 129 Timin katılımıyla başlatılan 'Kıran Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.
Hakkari, Şırnak ve Van’da devam eden “Kıran Operasyonu” kapsamında, Hakkari Merkez ilçesi Kavaklı Bölgesi kırsalında tespit edilen mağara/ sığınakta,
-110 Antitank Roketatar mühimmatı,
-110 Roketatar Sevk Fişeği,
-4 Bixi Makinalı Tüfek,
-4800 Bixi Makinalı Tüfek mühimmatı,
-500 uçaksavar mühimmatı ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.
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