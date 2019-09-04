Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin merkezli bahis çetesine 8 ilde operasyon düzenlendi. Güvenlik güçleri Mersin dâhil olmak üzere İstanbul, Artvin, Samsun, Batman, Osmaniye, İzmir ve Adana’da 43 şüpheliyi gözaltına aldı. 16 kişi daha aranırken çetenin kullandığı yöntem de ortaya çıktı: Örgüt, üçüncü kişilerin sosyal medya hesaplarını para karşılığında alıp sahte kazanılmış bahis kuponlarını yayınlıyor. Paraya ihtiyacı olan, kısa yoldan zengin olmak isteyenler de bu paylaşımların altındaki linklere tıklayıp sahte bahis sitesine giriyor. Ücretli üyelik alan şahıslar, 50, 100, 200 lira tutarlı bahisler oynuyor. Örgüt elemanları, sisteme giriş yaptığı hâlde bahis oynamayanlarla irtibata geçerek ‘oynadığınız kupon tuttu. 40 ile 90 bin lira aralığında kazancınız var. Ancak bu parayı almak için yüzde 20’lik vergi ödemesini yapmanız lazım’ diyor. Bu yalana kananlar, çetenin hesabına para aktarıyor. Şüpheliler, daha sonra bir sıkıntı çıktığını söyleyerek bir kere daha para istiyor. Göndermeyenleri ise ‘sahte polis, avukat’ yalanıyla kandırıp yeniden ağa düşürüyor. Öte yandan organize bir şekilde hareket eden şebekenin, 24 ilde 109 kişiyi yaklaşık 600 bin lira dolandırdığı belirlendi. Örgüt liderlerinin son model arabalara bindiği, rezidanslarda kaldığı, gece eğlence merkezlerinde lüks bir hayat yaşadığı tespit edildi. Koray Ünlü-Hüseyin Kar İHA

