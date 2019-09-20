Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
PKK'ya ağır darbe! 5 terörist etkisiz hale getirildi
20.09.2019 - 08:58 | Son Güncelleme: 20.09.2019 - 09:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekâtında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak: DHA
Etiketler : terörist,etkisiz,
651437 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/651437.aspx
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