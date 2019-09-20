Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.