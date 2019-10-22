Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız tarafından Fırat'ın doğusunda kontrol altına alınan bölgelerde mayın/EYP arama-tarama faaliyetleri devam ediyor" denildi.
MSB duyurdu: Temizlik sürüyor
22.10.2019 - 21:28 | Son Güncelleme: 22.10.2019 - 21:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde komandoların, PKK/YPG'li teröristlerce tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) imha çalışmasını sürdürdüğü açıklandı.
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657949 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/657949.aspx
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