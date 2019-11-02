Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekiplerince Humanız Mahallesi'nde sahte ikamet belgeleri ile birlikte 19 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Olayla ilgili olarak yakalanan şahıslar hakkında başlatılan yasal işlemler devam ediyor.
Gaziantep'te 19 düzensiz göçmen yakalandı
02.11.2019 - 17:57 | Son Güncelleme: 02.11.2019 - 18:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te polis ekipleri sahte ikamet belgeleri ile birlikte 19 yabancı uyruklu göçmen yakaladı.
Etiketler : Gaziantep,
660168 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/660168.aspx
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