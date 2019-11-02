Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekiplerince Humanız Mahallesi'nde sahte ikamet belgeleri ile birlikte 19 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Olayla ilgili olarak yakalanan şahıslar hakkında başlatılan yasal işlemler devam ediyor.