Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekiplerince Humanız Mahallesi'nde sahte ikamet belgeleri ile birlikte 19 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Olayla ilgili olarak yakalanan şahıslar hakkında başlatılan yasal işlemler devam ediyor.