Suriye’nin Halep kentine bağlı Tel Abyad'ın güneyindeki Ayn Arus köyünde bomba yüklü araç patladı. Patlama sonucu 7 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Tel Abyad’da patlama: 7 yaralı
30.11.2019 - 17:38 | Son Güncelleme: 30.11.2019 - 17:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Teröristler tarafından Tel Abyad'ın güneyindeki Ayn Arus köyünde düzenlenen bombalı saldırıda bir çocuk ve babası dahil 7 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tel Abyad,
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