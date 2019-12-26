Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü kızlara saldıran Semahat Yolcu hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. Duruşmada Yolcu suçlamaları reddederken, mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Başörtülü kızlara saldıran kadının tutukluluk halinin devamına karar verildi
26.12.2019 - 12:17 | Son Güncelleme: 26.12.2019 - 12:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü kızlara saldıran Semahat Yolcu hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. Duruşmada Yolcu suçlamaları reddederken, mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : karaköy,başörtülü kızlara saldırı,
671134 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/671134.aspx
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