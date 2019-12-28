Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Libya tezkeresiyle ilgili bilgi vermek amacıyla pazartesi günü öğle saatlerinde CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği öğrenildi. Bakan Çavuşoğlu'nun MHP ve İYİ Parti'yi de ziyaret edeceği öğrenildi.