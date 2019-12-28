Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Libya tezkeresiyle ilgili bilgi vermek amacıyla pazartesi günü öğle saatlerinde CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği öğrenildi. Bakan Çavuşoğlu'nun MHP ve İYİ Parti'yi de ziyaret edeceği öğrenildi.
Bakan Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu ile Libya tezkeresini görüşecek
28.12.2019 - 18:13 | Son Güncelleme: 28.12.2019 - 18:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Libya tezkeresine ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
671603 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/671603.aspx
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