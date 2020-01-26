Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Elâzığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında incelemelerde bulunmak, çalışmalara destek vermek maksadıyla bölgeye bir heyet görevlendirdi. Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklmada dayanışma ve duaya, itidal ve içtenliğe, sabır ve yardımlaşmaya, birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyulan bir dönemde olunduğunu belirterek “Bütün teşkilatlarımız yöre insanımızın yanındadır, enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya da hazırız” dedi.

Türkiye’nin her zorluğu aşmaya muktedir olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

Devlet seferberlik içindedir. Afet bölgesine her türlü insani yardım ve teknik destek sağlanmaktadır. İnanıyorum ki arama kurtarma ekipleri enkaz altında bulunan kardeşlerimizi sağ salim çıkaracak, depremin acı sonuçları millî birlik ve dayanışmayla etkisiz hâle getirilecektir.

Türkiye’nin Allah’ın izniyle bu felaketin üstesinden el birliğiyle, güç birliğiyle geleceğinin altını çizen Bahçeli, depremde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da şifa dileklerini iletti. Bahçeli “Rabb’im her türlü afet, felaket ve musibetten Türk milletini ve Türkiye’yi korusun diyorum. Ayrıca depremi siyasi fırsata çevirmeye çalışanları, hatta eksik kalan yıkımı fitne ve tezviratla tamamlamaya teşebbüs edenleri de Allah’a havale ediyorum. Yalan haber yayanlar, kasten yanlış bilgi verenler, kötümserlik aşılayanlar inşallah hak ettiklerini bulacaklardır” değerlendirmesinde bulundu.