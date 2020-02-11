Dünyaca ünlü terzilik markaları Kiton, Zegna, Santoni, Corneliani, Bontoni’nin yanı sıra Beymen Collection terzilerinin özel seanslarda randevu ile hizmet vereceği Beymen 2020 İlkbahar Yaz Özel Dikim Günleri, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Mersin’de gerçekleşecek. Bu özel hizmetten yararlanarak takım elbise, gömlek, pantolon ve smokin sipariş vermek isteyenler, Beymen mağazalarında, ofis veya evlerinde ölçüleri alındıktan sonra beğeni ve kişisel ihtiyaçlarına uygun kumaş ve model seçimi yaparak siparişlerini tamamlayacak.
Özellikle kişiselleştirilmiş dokunuşları tercih edenlerin vazgeçilmezi olan özel dikim ürünler, tamamen kişinin zevki doğrultusunda dünyaca ünlü erkek giyim markalarının merkezlerinde büyük bir özen ve el işçiliğiyle hazırlanarak teslim edilecek.
Beymen 2020 İlkbahar Yaz Özel Dikim Günleri şöyle;
İstanbul
13 Şubat Perşembe Kiton - Beymen İstinyePark
13 Şubat Perşembe Kiton - Beymen Zorlu
20 Şubat Perşembe Zegna - Beymen Zorlu
29 Şubat Cumartesi Santoni- Beymen İstinyePark
7 Mart Cumartesi Beymen - Beymen Zorlu
8 Mart Pazar Beymen - Beymen Suadiye
12 Mart Perşembe Corneliani - Beymen Suadiye
14 Mart Cumartesi Bontoni - Beymen İstinyePark
17 Mart Salı Beymen Collection - Beymen Metropol
18 Mart Çarşamba Beymen Collection - Beymen Nişantaşı
20 Mart Cuma Beymen Collection - Beymen Aqua Florya
21 Mart Cumartesi Beymen Collection - Beymen İstinyePark
4 Nisan Cumartesi Beymen Collection - Beymen Akasya
İzmir
9 Mart Pazartesi Beymen Collection - Beymen Konak Pier
10 Mart Salı Beymen Collection - Beymen Hılltown İzmir
11 Mart Çarşamba Corneliani - Beymen Konak Pier
Ankara
12 Şubat Çarşamba Kiton - Beymen Kavaklıdere
17 Şubat Pazartesi Zegna - Beymen Kavaklıdere
18 Şubat Salı Zegna - Beymen Kavaklıdere
18 Şubat Salı Zegna - Beymen Armada
28 Şubat Cuma Santoni - Beymen Armada
23 Mart Pazartesi Beymen Collection - Beymen Kavaklıdere
24 Mart Salı Beymen Collection - Beymen Armada
30 Mart Pazartesi Beymen Collection - Beymen Panora
Adana
19 Şubat Çarşamba Zegna - Beymen Adana
4 Mart Çarşamba Beymen - Beymen Adana
Bursa
1 Nisan Çarşamba Beymen Collection - Beymen Bursa
Mersin
19 Şubat Çarşamba Zegna - Beymen Mersin
5 Mart Perşembe Beymen - Beymen Mersin