Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA - Otuz iki kişinin gözaltına alındığı soruşturmada üç doçent, beş yardımcı doçent ve iki doktor tutuklanmıştı. Soruşturmada ayrıca itirafçı olan üç şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı için savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Tutuklanan doçent doktor unvanlı şüphelilerden birinin özel bir hastanede de görev yapması dikkat çekti.

TSK içerisinde ankesörle haberleşen mahrem yapıyı deşifre eden MİT ve Emniyet, örgütün GATA’da da söz konusu haberleşme yöntemini kullandığını belirledi. Yapılan incelemeler sonucunda ankesörlü hatlardan arananlar tek tek listelendi. Yaklaşık 300 kişinin örgütün mahrem imamı tarafından arandığı aktarıldı. Şüphelilerin ankesörlü hatlardan 0 ila 30 saniye görüşmelerinin çıktığı öğrenildi. Soruşturmada, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 22 kişinin GATA’daki görevlerine hâlâ devam ettiği de kaydedildi. Şüphelilerin görevden alınıp alınmaması ise idarenin yetkisinde.